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ليته ارتاح مكانه
منذ ساعة
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التعليقات
رااايق
عدد التعليقات : 9759
منذ 4 دقائق
اللحين هذا جاي فزعه ولا كان فيه سبااااق بينهم ***!!!
عموماً من باب الأحتياط ** هههههههههههههههههههههههه ** اللهم لا شماته **
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أحدث التعليقات
قرم
صحيح اصبتم عين الحقيقه.
فلوسات
لا تزوجون البخيل و لا تتزوجون البخيلة
هواوي
للتعطر وللشرب احياناً ههههههههههههههههههههههه
فلوسات
لا تسجلوا حتى تبدأ الدراسة و مستمرة لأن الفلوس إذا دخلت جيوبهم ما تخرج لو طلعت روحهم
صنيان
امزحي معي
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