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أم تنهي حياة طفلها بطريقة مروعة

منذ 49 دقيقة
796
أم تنهي حياة طفلها بطريقة مروعة

برازيليا (صدى):
أنهت شابة حياة طفلها الذي يبلغ من العمر سبع سنوات بطريقة مروعة ، وألقته في نهر بعد تخديره في البرازيل

وعثرت الشرطة البرازيلية على مذكرات خاصة بالطفل كتب فيها "أنا سيئ. أنا قاسي. أنا شرير. أنا بذيء. لا أعرف كيف أقدر أي شخص. أنا ابن فظيع"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وتعتقد الشرطة البرازيلية أن والدة "الطفل أجبرته على كتابة السطور، إلى جانب عبارات أخرى تدمر الروح مثل "أنا أحمق" و "أنا لا أستحق أمي" قبل أن تقتله.

واعترفت والدة الطفل في النهاية بتخديره بمضادات الاكتئاب قبل حشر جسده الضعيف في كيس واق من المطر وإلقائه في النهر، ولكنها انتظرت يومين بعد الحادث قبل أن تبلغ عن ميغيل في عداد المفقودين".

بعد اعتراف الأم وجدت الشرطة في منزل العائلة سلسلة كانت تستخدم لربط الكفل في خزانة ملابس، فيما لم يتم العثور على جثته بعد.

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
صحيح اصبتم عين الحقيقه.
فلوسات
لا تزوجون البخيل و لا تتزوجون البخيلة
هواوي
للتعطر وللشرب احياناً ههههههههههههههههههههههه
فلوسات
لا تسجلوا حتى تبدأ الدراسة و مستمرة لأن الفلوس إذا دخلت جيوبهم ما تخرج لو طلعت روحهم
صنيان
امزحي معي

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