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تعليم الرياض يعلن حركة المشرفين التربويين ويدعو 456 قائدا ووكيلا إلى المباشرة بمدارسهم

منذ ساعة
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تعليم الرياض يعلن حركة المشرفين التربويين ويدعو 456 قائدا ووكيلا إلى المباشرة بمدارسهم

عبدالرحمن الزهراني (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حركة المشرفين التربويين، وذلك عبر بوابة الرياض التعليمية فيما دعت (310) قادة ووكلاء و(146) قائدة ووكيلة ممن شملتهم حركة نقل القيادات المدرسية للعام الدراسي 1442 هـ والمكلفين، إلى سرعة إخلاء طرفهم والمباشرة قبل نهاية دوام يوم الأحد الموافق 7/ 1/ 1443 هـ.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي أن حركة نقل القيادات المدرسية لعام 1442 هـ شملت (451) من القادة والوكلاء للبنين والبنات، و(5) قادة مكلفين، مؤكدا أهمية إخلاء طرفهم والمباشرة في مدارسهم المنقولين لها عن طريق بوابة الرياض التعليمية قبل نهاية دوام يوم الأحد الموافق 7/ 1/ 1443 هـ.

وأشار الوهيبي إلى أن إخلاء طرف قادة وقائدات المدارس المنقولين والمكلفين والمباشرة لهم ستكون عن طريق مديري مكاتب التعليم، بينما وكلاء ووكيلات المدارس سيكون عن طريق قادة المدارس، وفي حال نقل قائد المدرسة وعدم توجيه بديل فينفذ المنقول ما ورد في الحركة ويتسلم وكيل المدرسة للشؤون التعليمية القيام بأعمال قائد المدرسة بما يضمن بداية جادة للعام الدراسي الجديد .

تعليم الرياض
العام الدراسي
حركة نقل
الوهيبي
اخلاء طرف

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
صحيح اصبتم عين الحقيقه.
فلوسات
لا تزوجون البخيل و لا تتزوجون البخيلة
هواوي
للتعطر وللشرب احياناً ههههههههههههههههههههههه
فلوسات
لا تسجلوا حتى تبدأ الدراسة و مستمرة لأن الفلوس إذا دخلت جيوبهم ما تخرج لو طلعت روحهم
صنيان
امزحي معي

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