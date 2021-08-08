نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالصور.. فنانة تشكيلية تصنع لوحات فنية من أكواب وأكياس الشاي

منذ ساعة
946
1
بالصور.. فنانة تشكيلية تصنع لوحات فنية من أكواب وأكياس الشاي

متابعة- أميرة خالد (صدى):
حولت الفنانة التشكيلية ليان الجهني أكواب الشاي إلى لوحة فنية، عبر رسم الشخصيات المحببة إليها بأسلوب جذاب ومختلف، فيما تعلمت الفن بطرق ذاتية في أسلوب رسم البورتريه.

وصرحت الفنانة التشكيلية، أنها: "وجدتُ الدعم الكبير من أسرتي والأصدقاء، الذين وضعوا حزمة من المقترحات بهدف التطوير، ووصولي إلى قائمة واسعة من المتابعين هي قصة نجاح فريدة وداعمه لي في تجسيد الماضي والحاضر".

وأوضحت أنها تخطط لعمل معرض دائم، يرتاده أصحاب الفكر الإبداعي المختلف، ومختصي الرسم على أكواب وورق الشاي، بالإضافة إلى فنون الرسم على الكتب والتعبير عن العبارات الجميلة، ورسم البورتريه لبعض الشخصيات السعودية البارزة، بحسب موقع "العربية.نت".

لوحات فنية
أكياس الشاي
أكواب
فنانة تشكيلية

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9758
منذ 16 دقيقة
ما شاء الله شيئ جميل ***

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

قرم
صحيح اصبتم عين الحقيقه.
فلوسات
لا تزوجون البخيل و لا تتزوجون البخيلة
هواوي
للتعطر وللشرب احياناً ههههههههههههههههههههههه
فلوسات
لا تسجلوا حتى تبدأ الدراسة و مستمرة لأن الفلوس إذا دخلت جيوبهم ما تخرج لو طلعت روحهم
صنيان
امزحي معي

أخر الأخبار

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في القصيم
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في القصيم
منذ 13 دقيقة 1235
بالفيديو.. ميسي يودع برشلونة بالدموع: "سأعود يوما ما"
بالفيديو.. ميسي يودع برشلونة بالدموع: "سأعود يوما ما"
منذ 18 دقيقة 1712
"الغذاء والدواء" تُمكّن المستهلكين من التعرف على المنتجات المحظورة والمحذّر عنها في محال العطارة
"الغذاء والدواء" تُمكّن المستهلكين من التعرف على المنتجات المحظورة والمحذّر عنها في محال العطارة
منذ 22 دقيقة 1460
إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة
إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة
منذ 28 دقيقة 1550
خطوات الاطلاع على الأحكام التجارية عبر بوابة ناجز
خطوات الاطلاع على الأحكام التجارية عبر بوابة ناجز
منذ 33 دقيقة 1487
"شؤون الحرمين": اكتمال الإجراءات التنظيمية بالمسجد الحرام لاستقبال المعتمرين من الخارج
"شؤون الحرمين": اكتمال الإجراءات التنظيمية بالمسجد الحرام لاستقبال المعتمرين من الخارج
منذ 38 دقيقة 1682
وظائف شاغرة في شركة طيران أديل
وظائف شاغرة في شركة طيران أديل
منذ 43 دقيقة 1586
أم تنهي حياة طفلها بطريقة مروعة
أم تنهي حياة طفلها بطريقة مروعة
منذ 48 دقيقة 780
سيدة تتعرض لحادثة غير متوقعة
سيدة تتعرض لحادثة غير متوقعة
منذ 58 دقيقة 684
شاف الموت قدامه
شاف الموت قدامه
منذ ساعة 731