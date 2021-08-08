بالصور.. فنانة تشكيلية تصنع لوحات فنية من أكواب وأكياس الشاي

متابعة- أميرة خالد (صدى):
حولت الفنانة التشكيلية ليان الجهني أكواب الشاي إلى لوحة فنية، عبر رسم الشخصيات المحببة إليها بأسلوب جذاب ومختلف، فيما تعلمت الفن بطرق ذاتية في أسلوب رسم البورتريه.
وصرحت الفنانة التشكيلية، أنها: "وجدتُ الدعم الكبير من أسرتي والأصدقاء، الذين وضعوا حزمة من المقترحات بهدف التطوير، ووصولي إلى قائمة واسعة من المتابعين هي قصة نجاح فريدة وداعمه لي في تجسيد الماضي والحاضر".
وأوضحت أنها تخطط لعمل معرض دائم، يرتاده أصحاب الفكر الإبداعي المختلف، ومختصي الرسم على أكواب وورق الشاي، بالإضافة إلى فنون الرسم على الكتب والتعبير عن العبارات الجميلة، ورسم البورتريه لبعض الشخصيات السعودية البارزة، بحسب موقع "العربية.نت".