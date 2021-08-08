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وصية دلال عبدالعزيز لبناتها قبل رحيلها

منذ ساعة
1838
وصية دلال عبدالعزيز لبناتها قبل رحيلها

القاهرة (صدى):
رحلت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز بعد صراع مع المرض إثر إصابتها لمضاعفات كورونا ،حيث مكثت داخل أحد المستشفيات قرابة الـ 3 أشهر.

وكانت الفنانة دلال عبدالعزيز، قد كشفت عن وصيتها الدائمة لابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم خلال لقاء في إحدى البرامج التليفزيونية، وهي وجوب حرصهما على تقديم واجب العزاء دائما في المقربين إليهما.

وقالت الراحلة: "اتعلموا مني إنهم لازم يروحوا العزا، وبيعملوا كده على طول، ومبيتأخروش، طول ما هما فاضيين يعملوا واجب العزا، لازم يعزوا هي دي الأصول اللي اتربينا عليها".

ومن المقرر أن تواري الفنانة الراحلة الثرى بجوار زوجها الفنان سمير غانم، بمقابر الأسرة، حيث إن الفنان الكبير سمير غانم نُقل إلى مثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وصية
واجب العزاء
دلال عبدالعزيز

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
صحيح اصبتم عين الحقيقه.
فلوسات
لا تزوجون البخيل و لا تتزوجون البخيلة
هواوي
للتعطر وللشرب احياناً ههههههههههههههههههههههه
فلوسات
لا تسجلوا حتى تبدأ الدراسة و مستمرة لأن الفلوس إذا دخلت جيوبهم ما تخرج لو طلعت روحهم
صنيان
امزحي معي

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