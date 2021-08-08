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تعليم عسير يدعو للتسجيل في خدمة النقل المدرسي

منذ ساعتين
2018
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تعليم عسير يدعو للتسجيل في خدمة النقل المدرسي

أبها (صدى):
جددت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير دعوتها لأولياء أمور الطلاب والطالبات إلى التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل من خلال برنامج نور : ولك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وكانت شركة تطوير التعليم للنقل التعليمي قد أعلنت أن الخدمة تتطلب تسديد 200 ريال عن كل طالب أو طالبة للعام الكامل ولا تمثل التكلفة الفعلية التي تتكفل بها الدولة -رعاها الله-، حيث تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل، مبينة أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب وتوفير الخدمة فسيتم استرداد المبلغ عن طريق نظام سداد.

وأكدت الشركة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية في أسطولها ، وخصصت الرقم 8001231000 لاستفسارات وخدمة المستفيدين

الطلاب
برنامج نور
تعليم عسير
منطقة عسير
خدمة النقل المدرسي

التعليقات

فلوسات
فلوسات عدد التعليقات : 2
منذ 5 دقائق
لا تسجلوا حتى تبدأ الدراسة و مستمرة
لأن الفلوس إذا دخلت جيوبهم ما تخرج
لو طلعت روحهم

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أحدث التعليقات

قرم
صحيح اصبتم عين الحقيقه.
فلوسات
لا تزوجون البخيل و لا تتزوجون البخيلة
هواوي
للتعطر وللشرب احياناً ههههههههههههههههههههههه
فلوسات
لا تسجلوا حتى تبدأ الدراسة و مستمرة لأن الفلوس إذا دخلت جيوبهم ما تخرج لو طلعت روحهم
صنيان
امزحي معي

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