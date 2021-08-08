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مدرب منحوس على الاخير
منذ ساعتين
1118
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التعليقات
رااايق
عدد التعليقات : 9759
منذ 22 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 13850
منذ 4 دقائق
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
هدف ملعوب.
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أحدث التعليقات
قرم
صحيح اصبتم عين الحقيقه.
فلوسات
لا تزوجون البخيل و لا تتزوجون البخيلة
هواوي
للتعطر وللشرب احياناً ههههههههههههههههههههههه
فلوسات
لا تسجلوا حتى تبدأ الدراسة و مستمرة لأن الفلوس إذا دخلت جيوبهم ما تخرج لو طلعت روحهم
صنيان
امزحي معي
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