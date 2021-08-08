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"مركز قياس" يتيح القدرة المعرفية لقياس المعارف والمهارات الوظيفية

منذ ساعة
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"مركز قياس" يتيح القدرة المعرفية لقياس المعارف والمهارات الوظيفية

الرياض (صدى):
أتاح المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، مقياس القدرة المعرفية لقياس المعارف والمهارات الوظيفية وتقويمها؛ في القطاعين العام والخاص وفق منهجية علمية، كما أعلن فترتي إقامة المقياس، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل 2021م، حيث يتيح المقياس حلولاً شاملة ومتكاملة في مجالات التعليم والتدريب.

وبين المركز أن اختبار القدرة المعرفية "الفترة الأولى" سيقام في الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر 2021م، كما سيبدأ التسجيل في اختبار القدرة المعرفية "للفترة الثانية" في 6 سبتمبر المقبل، حيث يكفل المقياس تحقيق العدالة في التعيين والترقيات بجودة ومصداقية، وبما يؤدي إلى قياس المهارات وتحسين جودتها وكفاءتها وزيادة مساهمتها في تحقيق الجودة، وتكافؤ الفرص وخدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، ويسهم في دعم برنامج تنمية القدرات البشرية؛ وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

ويقدم الاختبار مقياساً علمياً دقيقاً يحقق العدالة بين المتقدمين للترقية والتوظيف، كما تساعد نتائجه في التعرف على مستوى المهارات بحسب الدرجات، والتعرف على نقاط الضعف في القدرات المحددة، ويساعد في التعرف على الكوادر المؤهلة للتعيين أو الترقية على الوظائف الإدارية.

وكان الاختبار قد انطلق عام 1438هـ، حيث تجاوز عدد المختبرين فيه أكثر من 800 ألف مختبر، ويقيس أربع قدرات رئيسة، تشمل: القدرة الكمية (Numerical Ability) والقدرة الاستدلالية (Logical Reasoning) والقدرة المكانية (Spatial Ability) والقدرة اللفظية (Verbal Ability)، كما يمكن التسجيل فيه عبر الرابط

 

المركز الوطني للقياس
المهارات الوظيفية
المعارف
القدرة المعرفية

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
صحيح اصبتم عين الحقيقه.
فلوسات
لا تزوجون البخيل و لا تتزوجون البخيلة
هواوي
للتعطر وللشرب احياناً ههههههههههههههههههههههه
فلوسات
لا تسجلوا حتى تبدأ الدراسة و مستمرة لأن الفلوس إذا دخلت جيوبهم ما تخرج لو طلعت روحهم
صنيان
امزحي معي

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