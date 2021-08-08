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بالفيديو.. "الجوازات": لا يمكن استرداد الرسوم في حال إلغاء تأشيرة الخروج والعودة

منذ 56 دقيقة
1633
بالفيديو.. "الجوازات": لا يمكن استرداد الرسوم في حال إلغاء تأشيرة الخروج والعودة

الرياض (صدى):
كشفت المديرية العامة للجوازات، عن مدى إمكانية إلغاء أو تعديل تأشيرة الخروج والعودة، ومدى إمكانية استرداد الرسوم المدفوعة.

وأكدت "الجوازات" أنه في حال تم إصدار تأشيرة الخروج والعودة لا يمكن التعديل ويمكن الإلغاء عبر منصة أبشر الخاصة بصاحب العمل، لافتة إلى أنه في حال إلغاء تأشيرة الخروج والعودة، تكون الرسوم غير مستردة.

وفي وقت سابق، ذكرت الجوازات أن صلاحية تأشيرات الخروج والعودة، 3 أشهر من تاريخ السفر في حال إذا كانت محددة بالأشهر، أما إذا محدده بالأيام أو عودة قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار.

الجوازات
الرسوم
خروج وعودة

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
السباق في الراليات ليس عاديا فهناك طاقم فني يقوم بفحص المركبة بالكامل فكيف حصل مايقوله المتسابق
فايز بن محمد الشهري
الجائزة للايراني خمس حجات لقبر الحسين وزيارة للسرداب في عاشوراء ويتمتع مائة مرة في كربلاء المنجسة والطم يالاه اما السعودي فليس الذهب همنا يكفينا...
مطر الاسود
اللصوص والقتلة والمجرمين يتقدمون اليكم بجزيل الشكر والثناء لانكم احييتم دكراهم وجعلتم منهم امة وعالم وكانهم لم يرتكبو كبيرة من الكبائر
4lovex2
واحد منهم قاطع الإشارة!
ابوفهد الحبلاني العنزي
هذا اذا مات يلاقون وصيته ( انا متسبح لا تغسلوني ) واكيد مسمي ولده حصاله يادافـــــع البـــــلا ههههههههههههههههههههههههههااااي

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