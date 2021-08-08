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السودان يعلن استدعاء سفيره بإثيوبيا بعد اتهامات أديس أبابا بالتدخل فى أزمة تيجراى

منذ ساعتين
1745
السودان يعلن استدعاء سفيره بإثيوبيا بعد اتهامات أديس أبابا بالتدخل فى أزمة تيجراى

الخرطوم (صدى):
أعلن السودان استدعاء سفيره في إثيوبيا للتشاور بعد اتهامات إثيوبيا بالتدخل في أزمة تيجراي.

ونفت ‏الخارجية السودانية الاتهامات الإثيوبية بالتدخل في النزاع بإقليم تيغراي ‎، مشيرة إلى أنها تهتم بحل أزمة إقليم تيغراي الإثيوبي حرصا على الاستقرار الإقليمي ‎.

وأكدت أنها تعاني من آثار النزاع في إقليم تيغراي الإثيوبي وخاصة في ملف اللاجئين ‎، مبينة أت مبادرة حمدوك تهدف لتشجيع الأطراف الإثيوبية على حل أزمة تيغراي سلميا ‎.

وكان قد رفض مفوض الهيئة الوطنية الأثيوبية لإدارة الكوارث متكو كاسا فتح ممرات إغاثة جديد لتيجراي عبر السودان، ما يعد تعنتا فى إغاثة شعب إقليم تيجراي الشمالى الذى ترتكب الحكومة الأثيوبية بحقة أبشع أنواع الجرائم.

السودان
أثيوبيا
أزمة تيجراي

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
السباق في الراليات ليس عاديا فهناك طاقم فني يقوم بفحص المركبة بالكامل فكيف حصل مايقوله المتسابق
فايز بن محمد الشهري
الجائزة للايراني خمس حجات لقبر الحسين وزيارة للسرداب في عاشوراء ويتمتع مائة مرة في كربلاء المنجسة والطم يالاه اما السعودي فليس الذهب همنا يكفينا...
مطر الاسود
اللصوص والقتلة والمجرمين يتقدمون اليكم بجزيل الشكر والثناء لانكم احييتم دكراهم وجعلتم منهم امة وعالم وكانهم لم يرتكبو كبيرة من الكبائر
4lovex2
واحد منهم قاطع الإشارة!
ابوفهد الحبلاني العنزي
هذا اذا مات يلاقون وصيته ( انا متسبح لا تغسلوني ) واكيد مسمي ولده حصاله يادافـــــع البـــــلا ههههههههههههههههههههههههههااااي

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