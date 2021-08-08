السودان يعلن استدعاء سفيره بإثيوبيا بعد اتهامات أديس أبابا بالتدخل فى أزمة تيجراى

الخرطوم (صدى):
أعلن السودان استدعاء سفيره في إثيوبيا للتشاور بعد اتهامات إثيوبيا بالتدخل في أزمة تيجراي.
ونفت الخارجية السودانية الاتهامات الإثيوبية بالتدخل في النزاع بإقليم تيغراي ، مشيرة إلى أنها تهتم بحل أزمة إقليم تيغراي الإثيوبي حرصا على الاستقرار الإقليمي .
وأكدت أنها تعاني من آثار النزاع في إقليم تيغراي الإثيوبي وخاصة في ملف اللاجئين ، مبينة أت مبادرة حمدوك تهدف لتشجيع الأطراف الإثيوبية على حل أزمة تيغراي سلميا .
وكان قد رفض مفوض الهيئة الوطنية الأثيوبية لإدارة الكوارث متكو كاسا فتح ممرات إغاثة جديد لتيجراي عبر السودان، ما يعد تعنتا فى إغاثة شعب إقليم تيجراي الشمالى الذى ترتكب الحكومة الأثيوبية بحقة أبشع أنواع الجرائم.