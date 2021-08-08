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جونسون يتعرض للغرق في البحر خلال عطلة صيفية عائلية

منذ ساعة
2172
جونسون يتعرض للغرق في البحر خلال عطلة صيفية عائلية

لندن (صدى):
تعرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، للغرق في البحر خلال عطلة صيفية عائلية في اسكتلندا العام الماضي.

وذكرت تقارير بريطانية أن رئيس الوزراء قضى بعض الوقت على الساحل الشمالي الغربي من المرتفعات مع عروسه آنذاك، كاري سيموندز، وابنهما ويلفريد.

وأضافت أنه كان يعتقد أن إقامتهم هناك قد انتهت دون وقوع حوادث، لكنه كان في إحدى المرات آنذاك بحاجة إلى من ينقذه بعد أن جرفته مياه البحر بعيدا عن الساحل.

وتابعت "لقد انجرف ووجد نفسه يذهب أبعد فأبعد"حيث كان أفراد الأمن الشخصي لرئيس الوزراء يتابعون الوضع من الساحل ويفكرون في استدعاء مروحية الإنقاذ.

وتمكن جونسون من التجديف إلى الخلف في منتصف الطريق، لكن ضباط أمنه احتاجوا إلى السباحة إلى جنبه لمساعدته على طول الطريق.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
السباق في الراليات ليس عاديا فهناك طاقم فني يقوم بفحص المركبة بالكامل فكيف حصل مايقوله المتسابق
فايز بن محمد الشهري
الجائزة للايراني خمس حجات لقبر الحسين وزيارة للسرداب في عاشوراء ويتمتع مائة مرة في كربلاء المنجسة والطم يالاه اما السعودي فليس الذهب همنا يكفينا...
مطر الاسود
اللصوص والقتلة والمجرمين يتقدمون اليكم بجزيل الشكر والثناء لانكم احييتم دكراهم وجعلتم منهم امة وعالم وكانهم لم يرتكبو كبيرة من الكبائر
4lovex2
واحد منهم قاطع الإشارة!
ابوفهد الحبلاني العنزي
هذا اذا مات يلاقون وصيته ( انا متسبح لا تغسلوني ) واكيد مسمي ولده حصاله يادافـــــع البـــــلا ههههههههههههههههههههههههههااااي

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