جونسون يتعرض للغرق في البحر خلال عطلة صيفية عائلية

لندن (صدى):
تعرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، للغرق في البحر خلال عطلة صيفية عائلية في اسكتلندا العام الماضي.
وذكرت تقارير بريطانية أن رئيس الوزراء قضى بعض الوقت على الساحل الشمالي الغربي من المرتفعات مع عروسه آنذاك، كاري سيموندز، وابنهما ويلفريد.
وأضافت أنه كان يعتقد أن إقامتهم هناك قد انتهت دون وقوع حوادث، لكنه كان في إحدى المرات آنذاك بحاجة إلى من ينقذه بعد أن جرفته مياه البحر بعيدا عن الساحل.
وتابعت "لقد انجرف ووجد نفسه يذهب أبعد فأبعد"حيث كان أفراد الأمن الشخصي لرئيس الوزراء يتابعون الوضع من الساحل ويفكرون في استدعاء مروحية الإنقاذ.
وتمكن جونسون من التجديف إلى الخلف في منتصف الطريق، لكن ضباط أمنه احتاجوا إلى السباحة إلى جنبه لمساعدته على طول الطريق.