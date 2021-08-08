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البدء بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب كورونا للعاملين في القطاع الصحي

منذ 16 دقيقة
10613
البدء بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب كورونا للعاملين في القطاع الصحي

الرياض (صدى):
إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، بدأ صرف مبالغ المشمولين بالقرار من أسر المتوفين بسبب فيروس كورونا الجديد (COVID-19) من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص سواءً كانوا مدنيين أو عسكريين، سعوديين أو غير سعوديين، مِمن قدّموا أرواحهم في مواجهة هذه الجائحة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.

وأوضح معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن البدء بصرف المبالغ لأسر المتوفين بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، يأتي إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، وامتداداً لما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين ومنهم منسوبو القطاع الصحي، مثمناً ما يقدمه العاملون في جميع القطاعات الصحية في المملكة من تضحيات كبيرة، وتفانٍ وإخلاص في أداء عملهم لخدمة المرضى والعناية بهم خلال جائحة كورونا، وفي مقدمتهم من ضحوا بأنفسهم للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، سائلاً المولى - عز وجل - أن يرحمهم ويغفر لهم.

وثمّن معاليه عالياً ما يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من أولوية ودعم غير محدود لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية المقدمة في المملكة، مشيداً بالاهتمام الدائم الذي توليه الحكومة الرشيدة للقطاع الصحي.

وأكد الدكتور الربيعة، أن القطاعات الصحية في المملكة بذلت جهوداً كبيرة لاحتواء هذا الوباء والسيطرة على الوضع والحيلولة دون انتشاره بكل السبل والطرق العلمية والعملية، فيما رصدت الدولة ميزانيات ضخمة لتعزيز جاهزية القطاع الصحي.

وزير الصحة
مجلس الوزراء
المتوفين
مبالغ
فيروس كورونا

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
السباق في الراليات ليس عاديا فهناك طاقم فني يقوم بفحص المركبة بالكامل فكيف حصل مايقوله المتسابق
فايز بن محمد الشهري
الجائزة للايراني خمس حجات لقبر الحسين وزيارة للسرداب في عاشوراء ويتمتع مائة مرة في كربلاء المنجسة والطم يالاه اما السعودي فليس الذهب همنا يكفينا...
مطر الاسود
اللصوص والقتلة والمجرمين يتقدمون اليكم بجزيل الشكر والثناء لانكم احييتم دكراهم وجعلتم منهم امة وعالم وكانهم لم يرتكبو كبيرة من الكبائر
4lovex2
واحد منهم قاطع الإشارة!
ابوفهد الحبلاني العنزي
هذا اذا مات يلاقون وصيته ( انا متسبح لا تغسلوني ) واكيد مسمي ولده حصاله يادافـــــع البـــــلا ههههههههههههههههههههههههههااااي

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