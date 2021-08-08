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بالفيديو.. "شؤون الحرمين" تعلن عن هيكلتها بإنشاء 25 وكالة في مختلف التخصصات

منذ 15 دقيقة
1429
بالفيديو.. "شؤون الحرمين" تعلن عن هيكلتها بإنشاء 25 وكالة في مختلف التخصصات

مكة المكرمة (صدى):
كشف الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأحد، أن هيكلة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ستشهد إنشاء 25 وكالة متخصصة في مختلف التخصصات، تواكب النقلة التطويرية والقفزة الحديثة التي تعيشها المملكة لتقديم أفضل الخدمات بالحرمين الشريفين.

وأوضح الشيخ السديس، أن الرئاسة بدعم القيادة الرشيدة تسعى لتطوير خدماتها وبرامجها المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين من حجاج ومعتمرين وزائرين، وفق رؤية الخير والعطاء رؤية 2030 التي تؤكد على بذل أقصى الجهود وكافة الإمكانات لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأشار إلى أن أهداف إنشاء الوكالات التخصصية هي دعم مسيرة التطوير وتسخير القدرات التي يزخر بها أبناء الوطن، ومزيد من تمكين المرأة لخدمة قاصدات المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتطبيق أحدث التجارب الإدارية لمزيد من الجودة وتسخير الذكاء الاصطناعي ووسائل التقنية الحديثة.

وأكد أن الرئاسة ماضية في مسيرة التطوير وفق التوجيهات الحكيمة المسددة من القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، سائلا الله عز وجل أن يجعل ما يقدمانه من جهود في موازين حسناتهما.

المسجد النبوي
المسجد الحرام
شؤون الحرمين
وكالة متخصصة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
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fares
الله يرحمها ويغفر لها ونسال الله العلي القدير ان يصبر اهلها ووالديها ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم نسال الله السلامة واللطف بنا
عابر سبيل
ببجي
رااايق
أشدعوة ** ما شفتوا خير **!!! ههههههههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
طيب، والتفاح فاكهة لذيذة وجميلة.

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