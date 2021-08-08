قائمة بأطعمة تؤدي للإصابة بآلام المعدة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح خبراء التغذية، أنه يمكن أن تسبب أنواع معينة من الطعام آلامًا في المعدة والغازات والانتفاخ، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على الحالة النفسانية وصحة الجسد.
ويمكن أن يسبب تناول الخضراوات النيئة، خاصة الباذنجان والخرشوف والطماطم والبطاطس والفلفل، عدم ارتياح في المعدة ومشاكل في الأمعاء، فيما تعتبر الأطعمة الغنية بالألياف صحية ولكن يجب استهلاكها بكميات محدودة فقط لأن الألياف الزائدة يمكن أن تؤدي إلى آلام المعدة والانتفاخ.
وكشفت الدراسات، أن مضغ العلكة بشكل متكرر يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة ويؤدي إلى الإصابة بمتلازمة القولون العصبي IBS. يمكن أن يتسبب مضغ العلكة في ابتلاع الجيوب الهوائية، مما قد يسبب ألمًا في البطن وانتفاخًا. تحتوي العلكة أيضًا على محليات صناعية تتسبب هي الأخرى في الإصابة بآلام في المعدة، فضلًا عن البروتين.
ومن الممكن لمنتجات الألبان (غير المخمرة) أن تتسبب في حدوث تهيج المعدة وآلام البطن نتيجة لوجود اللاكتوز، الذي يتحول إلى طاقة في الجسم بواسطة إنزيم يسمى اللاكتاز، بينما تتواجد المشروبات الغازية في الغالبية العظمى من قوائم الأغذية والمشروبات الواجب تجنبها بغض النظر عن السبب.
ويعتبر الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالتوابل إلى تهيج بطانة المريء والمعدة، مما يؤدي بدوره إلى زيادة إنتاج الحمض في المعدة، كما يؤثر تناول الكثير من الزبد على ميكروبيوم الأمعاء ويسبب آلامًا في المعدة. يمكن استخدام زيت الزيتون أو زيت جوز الهند عند الطهي بدلاً من الزبد، بينما أشارت الدراسات إلى أن الغلوتين يمكن أن يسبب آلامًا في المعدة ويؤدي إلى حركات الأمعاء غير الطبيعية والإسهال والتشنج.