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زوجة في دعوى خلع:"بخيل ومش عاوز يغير لي حذائي من 2015"

منذ ساعتين
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زوجة في دعوى خلع:"بخيل ومش عاوز يغير لي حذائي من 2015"

القاهرة (صدى):
أقامت زوجة مصرية دعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس؛ طالبت فيها بخلعه لما وقع عليها من ضرر.

وأوضحت الزوجة أنها تزوجت منذ 7 سنوات، من مندوب مبيعات،عن طريق أحد المقربين إلى العائلة، وبعد التعرف عليه وافقت على الخطبة التي لم تتجاوز شهرين فقط، وانتقلنا بعدها إلى عش الزوجية، ورزقت بطفل، و علمت بكل صفاته المتغيرة عن أيام الخطبة، اعترضت وشرحت الوضع على أهلها ووصل الوضع لإقامتها بمنزل أهلها لفترة طويلة حتى قام بمصالحتها وعادت لمنزلها من أجل طفلها

وتابعت الزوجة : " تعودت على طريقته في الإنفاق ولم أجعله يشعر بأنى غير قابلة للوضع وجعلت حياتنا تستمر ، وكلما طالبته بشئ يقوم بتأجيل الحديث حتى يحصل على مرتبه، وعندما يأتي المعاد يحدث بيننا مشادة كلامية ويصل الأمر إلى إلغاء طلبي" .

وأضافت:"في إحدى الأيام طالبته بتغير حذائى الموجود معى من بدايات الزواج، والسبب قطعه بالشارع مما جعلني أقوم بإكمال طريقى بدونه، وقتها تشاجرنا لرفضه اكتمال الحديث، فقام بضربي لم يكن أمامي غير نزولى لمنزل أهلي بطفلي بدون حذاء ولم يفكر فى وصولى لمنزل أسرتى بتلك الشكل "، مؤكدة أنه لم يشتري لها حذاء منذ عام 2015.

واختتمت حديثها قائلة "شعرت باستحالة المعيشة معه، فطلبت الطلاق لكنه صمم على عدم الطلاق، فلجأت لتقديم دعوى خلع أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، ولا تزال منظورة حتى الآن."

مصر
حذاء
دعوى خلع
التجمع الخامس

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9753
منذ 26 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله ** الله يعلم بحالكم **!!

الله يعز من يقرأ ** أحنا عندنا بعض الحريم من كثر الجزم ( الأحذيه ) تلبس لونين مختلفين طبجة و طبجة ** هع هع هع ههههههههههههههه***
ابوفهد الحبلاني العنزي
ابوفهد الحبلاني العنزي عدد التعليقات : 3122
منذ 7 دقائق
هذا اذا مات يلاقون وصيته ( انا متسبح لا تغسلوني )

واكيد مسمي ولده حصاله

يادافـــــع البـــــلا ههههههههههههههههههههههههههااااي

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مطر الاسود
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4lovex2
واحد منهم قاطع الإشارة!
ابوفهد الحبلاني العنزي
هذا اذا مات يلاقون وصيته ( انا متسبح لا تغسلوني ) واكيد مسمي ولده حصاله يادافـــــع البـــــلا ههههههههههههههههههههههههههااااي

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