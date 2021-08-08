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بالفيديو.. مجهول يفك مسامير إطارات مركبة الكابتن صالح السيف في رالي باها هنغاريا

منذ ساعة
1976
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بالفيديو.. مجهول يفك مسامير إطارات مركبة الكابتن صالح السيف في رالي باها هنغاريا

ماجد محمد (صدى):
كشف الكابتن صالح السيف، عن نجاته من حادِث وشيك في رالي باها هنغاريا، وذلك بعدما قام مجهول بفك مسامير إطارات مركبته.

وأوضح الكابتن صالح السيف، إن هناك من قام بفك مسامير الإطارات أثناء وقوف سيارته في المواقف المغلقة، إذ انطلق الإطار بعيدا عن السيارة في بداية المرحلة، وتوقف بعد مسافة طويلة جداً عن المركبة.

ونشر صالح السيف، مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر"، أظهر انفلات إطار السيارة واندفاعه بقوة منها أثناء سيرها ما أدى إلى توقفها عن المسابقة، معلقًا عليه: "‏يوم الغدر ، المنافسه الغير شريفه ، اليوم هناك من قام بفك مسامير الإطارات أثناء وقوف السيارة في المواقف المغلقة، في أول المرحلة انطلق الإطار، وهذي طريقة قذرة لإيقاف المنافسين ، الحمد لله الذي سلمنا، ممكن تتسب في حادث شنيع، الإطار لم يتوقف إلا بعد مسافة طويلة جدا.. الحمد لله".

 

حادث
صالح السيف
رالي باها هنغاريا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131896
منذ 19 دقيقة
الحمد لله على السلامه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
عمر السياره يتجدد مع كل تغييرة زيت .. .. فحافظ على تغيير الزيت وعدم الزياده او النقصان عن الحد المعين .. وغير على نصف...
fares
الله يرحمها ويغفر لها ونسال الله العلي القدير ان يصبر اهلها ووالديها ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم نسال الله السلامة واللطف بنا
عابر سبيل
ببجي
رااايق
أشدعوة ** ما شفتوا خير **!!! ههههههههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
طيب، والتفاح فاكهة لذيذة وجميلة.

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