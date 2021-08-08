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ارتفاع أرباح أرامكو إلى 95.5 مليار ريال

منذ ساعة
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ارتفاع أرباح أرامكو إلى 95.5 مليار ريال

الرياض (صدى):
أعلنت شركة أرامكو عن نتائج المالية للربع الثاني المنتهي في 31 يونيو، حيث حققت نموا في صافي الأرباح بنسبة 287.8%.

وقالت الشركة في بيان، إن صافي الربح بلغ 95.47 مليار ريال، مقابل 24.62 مليار ريال أرباحا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 153.5% لتصل إلى 312.35 مليار ريال، مقابل 123.23 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأعلنت الشركة، عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار) عن الربع الثاني من عام 2021. وقالت إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.3518 ريال.

 

أرامكو السعودية
الربع الثاني
أرباح أرامكو
نتائج المالية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131896
منذ 19 دقيقة
اقول ماعينا من مليارتكم الا الملاليم .. واحسافه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
عمر السياره يتجدد مع كل تغييرة زيت .. .. فحافظ على تغيير الزيت وعدم الزياده او النقصان عن الحد المعين .. وغير على نصف...
fares
الله يرحمها ويغفر لها ونسال الله العلي القدير ان يصبر اهلها ووالديها ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم نسال الله السلامة واللطف بنا
عابر سبيل
ببجي
رااايق
أشدعوة ** ما شفتوا خير **!!! ههههههههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
طيب، والتفاح فاكهة لذيذة وجميلة.

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