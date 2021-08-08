ارتفاع أرباح أرامكو إلى 95.5 مليار ريال

الرياض (صدى):
أعلنت شركة أرامكو عن نتائج المالية للربع الثاني المنتهي في 31 يونيو، حيث حققت نموا في صافي الأرباح بنسبة 287.8%.
وقالت الشركة في بيان، إن صافي الربح بلغ 95.47 مليار ريال، مقابل 24.62 مليار ريال أرباحا خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأضافت أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 153.5% لتصل إلى 312.35 مليار ريال، مقابل 123.23 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأعلنت الشركة، عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار) عن الربع الثاني من عام 2021. وقالت إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.3518 ريال.