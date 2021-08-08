علامات تدل على تلف زيت المحرك وضرورة تغييره

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يساعد زيت المحرك على عمل السيارة بكفاءة عالية ويحافظ على المحرك من التلف، لذا يجب فحصه وتغييره في مواعيده المقررة بصورة منتظمة، وتعتبر عملية تغيير الزيت والتي تتم بعد قطع السيارة لعدد معين من الكيلومترات من أهم عمليات الصيانة المسؤولة بشكل أساسي عن قوة الأداء العام للسيارة وإطالة العمر الافتراضي لمحركها،
ويفقد الزيت قدرته على أداء وظائفه داخل المحرك لأسباب متعددة، ومنها تهالك المحرك أو السفر لمسافات طويلة دون راحة في الأجواء الحارة أو لعدم جودة نوعية الزيت، وهو ما يسبب خطورة كبيرة على المحرك في حال عدم تغييره.
وسلط تقرير الضوء على أبرز العلامات التحذيرية التي تدل على تلف زيت المحرك وضرورة تغييره، وهي كما يلي:
– ارتفاع مؤشر درجة حرارة المحرك بشكل مستمر
– ملاحظة تغيير لون الزيت من الدرجة البنية أو العسلية الفاتحة إلى اللون الأسود القاتم
– صدور أصوات مزعجة وضجيج يأتي من المحرك
– إضاءة لمبة التحذير الخاصة بزيت المحرك في لوحة عدادات السيارة
– تسرب رائحة زيت المحرك إلى داخل مقصورة السيارة