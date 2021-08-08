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علامات تدل على تلف زيت المحرك وضرورة تغييره

منذ ساعة
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علامات تدل على تلف زيت المحرك وضرورة تغييره

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يساعد زيت المحرك على عمل السيارة بكفاءة عالية ويحافظ على المحرك من التلف، لذا يجب فحصه وتغييره في مواعيده المقررة بصورة منتظمة، وتعتبر عملية تغيير الزيت والتي تتم بعد قطع السيارة لعدد معين من الكيلومترات من أهم عمليات الصيانة المسؤولة بشكل أساسي عن قوة الأداء العام للسيارة وإطالة العمر الافتراضي لمحركها،

ويفقد الزيت قدرته على أداء وظائفه داخل المحرك لأسباب متعددة، ومنها تهالك المحرك أو السفر لمسافات طويلة دون راحة في الأجواء الحارة أو لعدم جودة نوعية الزيت، وهو ما يسبب خطورة كبيرة على المحرك في حال عدم تغييره.

وسلط تقرير الضوء على أبرز العلامات التحذيرية التي تدل على تلف زيت المحرك وضرورة تغييره، وهي كما يلي:

– ارتفاع مؤشر درجة حرارة المحرك بشكل مستمر

– ملاحظة تغيير لون الزيت من الدرجة البنية أو العسلية الفاتحة إلى اللون الأسود القاتم

– صدور أصوات مزعجة وضجيج يأتي من المحرك

– إضاءة لمبة التحذير الخاصة بزيت المحرك في لوحة عدادات السيارة

– تسرب رائحة زيت المحرك إلى داخل مقصورة السيارة

زيت المحرك
درجة حرارة المحرك
عمليات الصيانة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131896
منذ 3 دقائق
عمر السياره يتجدد مع كل تغييرة زيت ..

.. فحافظ على تغيير الزيت وعدم الزياده او النقصان عن الحد المعين .. وغير على نصف المده الموصى بها ( عمر الزيت الإفتراضي )، مثلاً زيت 5000 كيلو متر ، غيره عند قطع 2500 الى 3000 الاف كيلومتر ، هذا في الشتاء ، اما باالصيف لا يتعدى 2000 كيلو متر مع تغيير السيفون مع كل تغييره ..وبكذا تحافظ على السياره لخدمة اطول وهي حال جيده ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
عمر السياره يتجدد مع كل تغييرة زيت .. .. فحافظ على تغيير الزيت وعدم الزياده او النقصان عن الحد المعين .. وغير على نصف...
fares
الله يرحمها ويغفر لها ونسال الله العلي القدير ان يصبر اهلها ووالديها ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم نسال الله السلامة واللطف بنا
عابر سبيل
ببجي
رااايق
أشدعوة ** ما شفتوا خير **!!! ههههههههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
طيب، والتفاح فاكهة لذيذة وجميلة.

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