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"السعودية للكهرباء" : صافي أرباح الشركة بلغت 7.5 مليار ريال خلال النصف الأول من 2021

منذ 16 دقيقة
1402
"السعودية للكهرباء" : صافي أرباح الشركة بلغت 7.5 مليار ريال خلال النصف الأول من 2021

الرياض (صدى):
كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2021 (ستة أشهر)، حيث سجلت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 7.5 مليار ريال.

وجاء ذلك مقابل تسجيلها صافي خسارة خلال الفترة المماثلة من العام السابق بلغ 3.3 مليار ريال؛ حيث يعود تحقيق صافي ربح للفترة الحالية مقارنة بتحقيق صافي خسارة للفترة المماثلة من العام السابق إلى تطبيق الإصلاحات التنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء المعتمدة في نوفمبر 2020م حيث تم إلغاء الرسم الحكومي اعتباراً من 1 يناير 2021م.

واشتملت الفترة المماثلة من العام السابق على تكاليف رسم حكومي بمبلغ 6.9 مليار ريال، كما تم تنظيم إيرادات الشركة وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة ابتداءً من العام المالي 2021م، وبناءً عليه يتم صرف مبلغ ربع سنوي تقديري لحساب الموازنة، مما تسبب في ارتفاع بند الإيرادات التشغيلية الأخرى خلال الفترة الحالية، إضافة إلى انخفاض أعباء التمويل نتيجة لانخفاض اجمالي القروض بعد تحويل القروض الحكومية ضمن أداة المضاربة الموقعة في نوفمبر 2020م.

 

 

السعودية للكهرباء
النتائج المالية
أرباح الشركة

التعليقات

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
سبحان الله.. ما اقدر احكم خاصة ع الجمجمة.. أما الرفات وأثره على الأرض فأكنه جديد. وليس من احقاب مضت.والعلم عند الله ولنا في هذا...
اللهو البرى
سبحان الله.. ما اقدر احكم خاصة ع الجمجمة.. أما الرفات وأثره على الأرض فأكنه جديد. وليس من احقاب مضت.والعلم عند الله ولنا في هذا...
رااايق
طيب ***
خالد
الفكه من وجهك
ابو عادل
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير

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