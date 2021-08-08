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هل حملتم المنشفة والعطر للضيوف؟ صورة من الزمن الجميل
منذ 49 دقيقة
1000
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الزمن الجميل
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المنشفة
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عمر السياره يتجدد مع كل تغييرة زيت .. .. فحافظ على تغيير الزيت وعدم الزياده او النقصان عن الحد المعين .. وغير على نصف...
fares
الله يرحمها ويغفر لها ونسال الله العلي القدير ان يصبر اهلها ووالديها ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم نسال الله السلامة واللطف بنا
عابر سبيل
ببجي
رااايق
أشدعوة ** ما شفتوا خير **!!! ههههههههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
طيب، والتفاح فاكهة لذيذة وجميلة.
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