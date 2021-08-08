التفاح يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن فوائد تناول التفاح، قبل الإفطار، حيث أنه له دوراً فعالاً في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم ورفع نسبة الكوليسترول الجيد.
ويقلل التفاح من خطر الإصابة بأمراض القلب إذ يحتوي التفاح على مادة الفلافونيد التي تعمل على خفض خطر الإصابة بالسكتة القلبية
ويعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء والتي تتغذى على نوع من الألياف الموجودة في التفاح. بالتالي، يقلل التفاح من خطر الإصابة بالسمنة، والسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب.
كما أنه له دور فعال في حماية بطانة المعدة نظراً إلى احتوائه على حمض الكلوروجينيك ومركب كاتشين واللذين يعملان على الحد من الإصابات التي تتعرض لها بطانة المعدة نتيجة تناول الأدوية المضادة للالتهابات.
ويساعد على مكافحة الربو نظراً إلى احتوائه على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الرئة من الأضرار الناتجة عن عمليات التأكسد.
كما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري ويحمي من الإصابة به، ويعزز من صحة وقوة وكثافة العظام نظراً إلى احتوائه على المركبات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.