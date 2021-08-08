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التفاح يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

منذ 36 دقيقة
1450
التفاح يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن فوائد تناول التفاح، قبل الإفطار، حيث أنه له دوراً فعالاً في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم ورفع نسبة الكوليسترول الجيد.

ويقلل التفاح من خطر الإصابة بأمراض القلب إذ يحتوي التفاح على مادة الفلافونيد التي تعمل على خفض خطر الإصابة بالسكتة القلبية

ويعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء والتي تتغذى على نوع من الألياف الموجودة في التفاح. بالتالي، يقلل التفاح من خطر الإصابة بالسمنة، والسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب.

كما أنه له دور فعال في حماية بطانة المعدة نظراً إلى احتوائه على حمض الكلوروجينيك ومركب كاتشين واللذين يعملان على الحد من الإصابات التي تتعرض لها بطانة المعدة نتيجة تناول الأدوية المضادة للالتهابات.

ويساعد على مكافحة الربو نظراً إلى احتوائه على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الرئة من الأضرار الناتجة عن عمليات التأكسد.

كما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري ويحمي من الإصابة به، ويعزز من صحة وقوة وكثافة العظام نظراً إلى احتوائه على المركبات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

أمراض القلب
التفاح
فوائد التفاح

التعليقات

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
سبحان الله.. ما اقدر احكم خاصة ع الجمجمة.. أما الرفات وأثره على الأرض فأكنه جديد. وليس من احقاب مضت.والعلم عند الله ولنا في هذا...
اللهو البرى
سبحان الله.. ما اقدر احكم خاصة ع الجمجمة.. أما الرفات وأثره على الأرض فأكنه جديد. وليس من احقاب مضت.والعلم عند الله ولنا في هذا...
رااايق
طيب ***
خالد
الفكه من وجهك
ابو عادل
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير

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