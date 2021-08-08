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القبض على زوجين من عبدة الشيطان التهما اثنين من أصدقائهما

منذ 56 دقيقة
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القبض على زوجين من عبدة الشيطان التهما اثنين من أصدقائهما

موسكو (صدى):
ألقت شرطة موسكو القبض على زوجين من عبدة الشيطان متهمين بقتل اثنين من ضحاياهما بعد استدراجهما إلى الغابات وقطع أطرافهما، وشويهم والتهامهم كجزء من الطقوس الشيطانية التي اعتادوا القيام بها.

وأوضحت الشرطة، أنه من المرجح أن الزوجين ارتكبا المزيد من جرائم الاعتداء الوحشية والقتل ولكنهما لم يعترفا حتى الآن، فيما قالت شقيقة الزوج: "كنت أعرف أنهم منضمون لجماعة سرية تعبد الشيطان، واحد من أعضائها قال إن لديهم مهمة تخليص الكوكب من الأشخاص الذين بلا فائدة والضعفاء ولكنه لم يوضح أو يقل المزيد عن خططهم السرية".

وكانت الضحية الأولى للزوجين، الصديقة السابقة للزوج وكانت معجبة ومهتمة بالأمور الخفية وما وراء الطبيعة ولذلك وافقت أن تذهب في نزهة مع الزوجين إلى غابات كاريليا، وعندما انتبهت في وقت متأخر لنية الزوجين لم تستطع الهرب والافلات من مصيرها الدامي، أما الضحية الثانية فكان صديقا للزوجة مغرم بالطقوس الوثنية وعبادة الشيطان، دعته للذهاب معها في نزهة للغابات ووافق ليلقى حتفه على يد الزوجين.

روسيا
جرائم
عبدة الشيطان
ضحايا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131891
منذ 17 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. اعوذ باالله من حالهما وفال الشيطان فالهما ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82072
منذ 9 دقائق
حتى الشياطين ما سوت سوياهم

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أحدث التعليقات

رااايق
هذا من السنه الماضية أو الموسم المنصرم ( أعجبتني الموسم المنصرم )هذي * ههههههه المهم يقول بيعتزل ** ولا أعتزل ما غير يقلب بعيونه...
ابو عمير
المشكله في الميول والتعصب لدى بعض الكتًاب يهول الموضوع ومايدري انه عادي جدأ.. اجل صحف عالميه
أبو شعيل
كككذب والله كذذب معرووف إنة كل إلى يقوله نعرفه وش معنى هذي ماشفناااها
عابر سبيل
الكويت ام الانفتاح ؟؟؟؟
عابر سبيل
مايكفي الحمام مافي شطاف

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