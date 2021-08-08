بالفيديو.. سر سبحة حمراء لم تتركها دلال عبدالعزيز من يدها

القاهرة (صدى):
كشف لقاء تلفزيوني سابق للفنانة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز، عن سر السبحة الحمراء التي كانت تمسكها بيدها داخل المنزل وفي أي ظهور خارجي وحتى في البرامج الفضائية التي تقوم بتصويرها.
ووجه الفنان المصري أمير كرارة تساؤلا للفنانة خلال لقاء تلفزيوني سابق عن سرّ السبحة، لتؤكد له حينها أنها تتفاءل بها للغاية، لافتة إلى أنه في حال نسيانها تشعر أن أمراً ما سيحدث لها، مضيفة أنها كانت تملك واحدة أخرى ظلت معها 25 عاماً، لكنها قطعت، فقررت أن تحضر واحدة أخرى، مع الاحتفاظ بالثانية في المنزل.
وقالت دلال عبدالعزيز حينها، أنها حصلت على السبحة عندما قدمت أول بطولة تلفزيونية لها في مسلسل يحمل اسم "لا" مع الفنان يحيى الفخراني، وحقق المسلسل حينها نجاحاً كبيراً؛ حيث استمرت في استخدامها أثناء استراحات المشاهد التي تقوم بتصويرها.
وأشارت الفنانة الراحلة إلى كونها تحب السبح للغاية، وكل أصدقائها يعلمون بالأمر، لذلك حصلت على العديد من الهدايا في هذا الإطار، ولكن السبحة الحمراء لها مكانة خاصة في قلبها.