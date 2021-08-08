مواطن يحصل على براءة اختراع جهاز مناعي يكشف الهجمات الإلكترونية

علي القحطاني (صدى):
ابتكر الدكتور دانيال الغزاوي جهازًا مناعيًا قادر على حماية الأجهزة المتصلة بالإنترنت على مدار اليوم من الهجمات الإلكترونية والاختراقات.
وقال الغزاوي أنه حصل على براءة اختراع أمريكية لجهاز مناعي لحماية الأجهزة المتصلة بالإنترنت من الهجمات الإلكترونية، مبينا أن الجهاز يعتمد على دمج تقنيتين للذكاء الاصطناعي للكشف عن الهجمات السيبرانية والتصدي لها، وهما مستوحاتان من الجهاز المناعي والشبكة العصبية لجسم الإنسان.
وأشار المواطن إلى أن التقنيتين تمتلكان القدرة على معرفة نوع الهجمات الإلكترونية والتقنية التي تعتمد عليها من أجل اختراق الأجهزة، مشددًا على أهمية التعامل مع الأساليب التقليدية والحديثة للمخترقين.