نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مواطن يحصل على براءة اختراع جهاز مناعي يكشف الهجمات الإلكترونية

منذ 55 دقيقة
1565
مواطن يحصل على براءة اختراع جهاز مناعي يكشف الهجمات الإلكترونية

علي القحطاني (صدى):
ابتكر الدكتور دانيال الغزاوي جهازًا مناعيًا قادر على حماية الأجهزة المتصلة بالإنترنت على مدار اليوم من الهجمات الإلكترونية والاختراقات.

وقال الغزاوي أنه حصل على براءة اختراع أمريكية لجهاز مناعي لحماية الأجهزة المتصلة بالإنترنت من الهجمات الإلكترونية، مبينا أن الجهاز يعتمد على دمج تقنيتين للذكاء الاصطناعي للكشف عن الهجمات السيبرانية والتصدي لها، وهما مستوحاتان من الجهاز المناعي والشبكة العصبية لجسم الإنسان.

وأشار المواطن إلى أن التقنيتين تمتلكان القدرة على معرفة نوع الهجمات الإلكترونية والتقنية التي تعتمد عليها من أجل اختراق الأجهزة، مشددًا على أهمية التعامل مع الأساليب التقليدية والحديثة للمخترقين.

الهجمات الإلكترونية
براءة اختراع
جهاز مناعي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

اللهو البرى
سبحان الله.. ما اقدر احكم خاصة ع الجمجمة.. أما الرفات وأثره على الأرض فأكنه جديد. وليس من احقاب مضت.والعلم عند الله ولنا في هذا...
اللهو البرى
سبحان الله.. ما اقدر احكم خاصة ع الجمجمة.. أما الرفات وأثره على الأرض فأكنه جديد. وليس من احقاب مضت.والعلم عند الله ولنا في هذا...
رااايق
طيب ***
خالد
الفكه من وجهك
ابو عادل
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير

أخر الأخبار

"السعودية للكهرباء" : صافي أرباح الشركة بلغت 7.5 مليار ريال خلال النصف الأول من 2021
"السعودية للكهرباء" : صافي أرباح الشركة بلغت 7.5 مليار ريال خلال النصف الأول من 2021
منذ 15 دقيقة 1394
التفاح يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب
التفاح يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب
منذ 36 دقيقة 1447
بالفيديو.. سر سبحة حمراء لم تتركها دلال عبدالعزيز من يدها
بالفيديو.. سر سبحة حمراء لم تتركها دلال عبدالعزيز من يدها
منذ 40 دقيقة 791
مجموعة الشايع الدولية تعلن عن توفر وظائف شاغرة
مجموعة الشايع الدولية تعلن عن توفر وظائف شاغرة
منذ 45 دقيقة 1548
بالفيديو.. تصادم مروّع بين مركبتين في بريدة وانقلاب إحداهما
بالفيديو.. تصادم مروّع بين مركبتين في بريدة وانقلاب إحداهما
منذ 50 دقيقة 1993
مواطن يحصل على براءة اختراع جهاز مناعي يكشف الهجمات الإلكترونية
مواطن يحصل على براءة اختراع جهاز مناعي يكشف الهجمات الإلكترونية
منذ 55 دقيقة 1565
الأمير خالد بن سلمان: تعاوننا مع الأمم المتحدة مستمر لإحلال السلام في اليمن
الأمير خالد بن سلمان: تعاوننا مع الأمم المتحدة مستمر لإحلال السلام في اليمن
منذ ساعة 1576
بالفيديو.. "الأمن العام" يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم
بالفيديو.. "الأمن العام" يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم
منذ ساعة 1656
الغذاء والدواء توضح عقوبة تداول أعلاف منتهية الصلاحية أو فاسدة
الغذاء والدواء توضح عقوبة تداول أعلاف منتهية الصلاحية أو فاسدة
منذ ساعة 1593
شارع المطار القديم أمام وزارة المالية بالرياض
شارع المطار القديم أمام وزارة المالية بالرياض
منذ ساعة 316