نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. "الأمن العام" يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم

منذ ساعة
1653
بالفيديو.. "الأمن العام" يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم

مكة المكرمة (صدى):
كشف الأمن العام، عن قائمة بالأشخاص الذين تم القبض عليهم في عدة جرائم في بعض المناطق بالمملكة.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على مواطن في مكة المكرمة؛ أنزل زوجته من سيارته وضربها بحجر، ثم دهسها بالسيارة؛ ما نتج منه وفاتها، إلى جانب القبض على خمسة وافدين من الجنسية الإثيوبية في جدة؛ تهجموا على منزل مقيم بأحد الأحياء الشعبية محاولين اقتحامه.

ونجحت الجهات الأمنية في القبض على 16 شخصًا من الجنسية اليمنية وثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية في الرياض؛ ارتكبوا عمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمثلت في طلب مساعدات مالية، واستخدام أرقام اتصال دولية ومحلية للتحايل، ومن ثم تحويل الأموال إلى خارج السعودية، وضبطت بحوزتهم مبالغ مالية تقدر بـ 768.195 ريال.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى القبض على ثلاثة مواطنين ومخالفين لنظام أمن الحدود في مكة المكرمة؛ ارتكبوا 38 جريمة، تمثلت في سرقة الأسلاك النحاسية والكيابل والعدادات الكهربائية وبيعها مستخدمين في ذلك مركبات مسروقة لتضليل الجهات الأمنية في متابعتهم. وقُدرت قيمة المسروقات بمبلغ 500.000 ريال.

وتضمنت القائمة القبض على مواطنَيْن في حائل؛ ظهرا عبر مقطع فيديو، وأحدهما مصاب بفيروس كورونا، ويتجول في أحد المجمعات التجارية مخالفًا بذلك تعليمات العزل والحجر الصحي، فيما وثَّق الآخر ذلك ونشره، فضلًا عن القبض على ثلاثة مواطنين في تبوك؛ اعتدوا على مقيم داخل مركبته بعد توقُّفه، وسلبوه مبلغًا ماليًّا وهاتفَيْن متنقلَيْن، وسرقوا المركبة قبل أن يهربوا من الموقع.

وشملت القبض على مواطن في جازان؛ أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته في أحد الشوارع العامة دون اكتراث لأمن وسلامة الآخرين، بينما في مكة المكرمة تم القبض على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الغينية؛ ارتكبا جرائم تمثلت في الاحتيال على كبار السن أثناء قيامهم بعمليات سحب من أجهزة الصرف الآلي، واستبدال البطاقات الخاصة بهم بعد معرفتهم أرقامهم السرية. وبلغ ما تم سحبه 66.000 ريال.

وفي مكة المكرمة تم القبض على مقيمَين من الجنسية الباكستانية؛ ارتكبا خمس جرائم، تمثلت في سرقة 88 بطارية من أبراج شركة اتصالات، قُدرت قيمتها بمبلغ 150.000 ريال.

المملكة
جرائم
الأمن العام

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

اللهو البرى
سبحان الله.. ما اقدر احكم خاصة ع الجمجمة.. أما الرفات وأثره على الأرض فأكنه جديد. وليس من احقاب مضت.والعلم عند الله ولنا في هذا...
اللهو البرى
سبحان الله.. ما اقدر احكم خاصة ع الجمجمة.. أما الرفات وأثره على الأرض فأكنه جديد. وليس من احقاب مضت.والعلم عند الله ولنا في هذا...
رااايق
طيب ***
خالد
الفكه من وجهك
ابو عادل
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير

أخر الأخبار

"السعودية للكهرباء" : صافي أرباح الشركة بلغت 7.5 مليار ريال خلال النصف الأول من 2021
"السعودية للكهرباء" : صافي أرباح الشركة بلغت 7.5 مليار ريال خلال النصف الأول من 2021
منذ 15 دقيقة 1384
التفاح يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب
التفاح يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب
منذ 35 دقيقة 1447
بالفيديو.. سر سبحة حمراء لم تتركها دلال عبدالعزيز من يدها
بالفيديو.. سر سبحة حمراء لم تتركها دلال عبدالعزيز من يدها
منذ 40 دقيقة 781
مجموعة الشايع الدولية تعلن عن توفر وظائف شاغرة
مجموعة الشايع الدولية تعلن عن توفر وظائف شاغرة
منذ 45 دقيقة 1548
بالفيديو.. تصادم مروّع بين مركبتين في بريدة وانقلاب إحداهما
بالفيديو.. تصادم مروّع بين مركبتين في بريدة وانقلاب إحداهما
منذ 50 دقيقة 1993
مواطن يحصل على براءة اختراع جهاز مناعي يكشف الهجمات الإلكترونية
مواطن يحصل على براءة اختراع جهاز مناعي يكشف الهجمات الإلكترونية
منذ 55 دقيقة 1563
الأمير خالد بن سلمان: تعاوننا مع الأمم المتحدة مستمر لإحلال السلام في اليمن
الأمير خالد بن سلمان: تعاوننا مع الأمم المتحدة مستمر لإحلال السلام في اليمن
منذ ساعة 1571
بالفيديو.. "الأمن العام" يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم
بالفيديو.. "الأمن العام" يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم
منذ ساعة 1653
الغذاء والدواء توضح عقوبة تداول أعلاف منتهية الصلاحية أو فاسدة
الغذاء والدواء توضح عقوبة تداول أعلاف منتهية الصلاحية أو فاسدة
منذ ساعة 1590
شارع المطار القديم أمام وزارة المالية بالرياض
شارع المطار القديم أمام وزارة المالية بالرياض
منذ ساعة 316