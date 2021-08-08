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"تعليم تبوك" يؤمن 3300 مقعد و 200 سبورة استعداداً للعام الدراسي

منذ 5 ساعات
1468
"تعليم تبوك" يؤمن 3300 مقعد و 200 سبورة استعداداً للعام الدراسي

عطاالله العمراني (صدى):
أمّنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارة التجهيزات المدرسية، وبمتابعة من المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري , كافة الإجراءات الاستعدادية لبدء العام الدراسي المقبل 1443هـ .

حيث أوضح مدير إدارة التجهيزات المدرسية عائض القرني أنه في إطار الخطة المعتمدة لبداية العام الدراسي تم تأمين عدد 3300 مقعد وطاولة و 200 سبورة بورسلان ؛ وصيانة 80 مختبر مدرسي إضافة الى تأهيل 4000 مقعد وطاولة من الرجيع لمدارس البنين والبنات ، بالإضافة لعدد من الأصناف التعليمية .

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
سبحان الله.. ما اقدر احكم خاصة ع الجمجمة.. أما الرفات وأثره على الأرض فأكنه جديد. وليس من احقاب مضت.والعلم عند الله ولنا في هذا...
اللهو البرى
سبحان الله.. ما اقدر احكم خاصة ع الجمجمة.. أما الرفات وأثره على الأرض فأكنه جديد. وليس من احقاب مضت.والعلم عند الله ولنا في هذا...
رااايق
طيب ***
خالد
الفكه من وجهك
ابو عادل
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير

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