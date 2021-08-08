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شارع المطار القديم أمام وزارة المالية بالرياض
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 131889
منذ 26 دقيقة
زمان الزمن ..
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أحدث التعليقات
faeiz1122
الله يفك أسره عاجل غير آجل ويجمعكم فيه
faeiz1122
لاحول ولاقوة إلا بالله مافعلوه هو وابن عمه سواد وجه والأولى يسكت ويحمد ربه أن الله هداه والحكومة أعفت عنه مو كل شوي طالع...
winner4ever
لا حول ولا قوة إلا بالله ، من طلع ذا !!! يارجل ضف وجهك ريح الناس من فلسفك وثقل طينتك ، يا أخي هذا...
ابو محمد 😎 ✍️
زمان الزمن ..
كلام مليان
وحنا من حقنا نعمل مهرجان اذا طلع شنبك هههههههههههههههههههههههههههه
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