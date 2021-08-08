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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ 31 دقيقة
1170
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.41107، العملة مقابل الريال الواحد 0.22670

- الدولار: 3.75002، العملة مقابل الريال الواحد 0.26667

- درهم إماراتي: 1.02091، مقابل الريال الواحد 0.97952

- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.66640

- دينار أردني: 5.28923، مقابل الريال الواحد 0.18907

- دينار كويتي: 12.49696 مقابل الريال الواحد 0.08021

- دينار بحريني: 9.94874، مقابل الريال الواحد 0.10052

- الريال القطري: 1.02994، مقابل الريال الواحد 0.97093

-الدرهم المغربي: 0.41790مقابل الريال الواحد 2.39538

- الجنيه المصري: 0.23885، مقابل الريال الواحد 4.18674

المملكة
الدولار
الريال

التعليقات

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أحدث التعليقات

بندر أبو ريناد
هل يعقل إن لجنة الحكام واللجنة المنظمة قبلت بقرارات حكم خاطئة؟ وأين دور المسؤولين المرافقين مع البعثة الأولمبية من هذا الظلم بحسب رأي صحيفتكم...
أبو ولدي
التم المتعوس على خايب الرجا
ابو وليد
هذي كاتبين عنها خبر انها مضيعه الكلب حقها من زمان
ابوسيف
الحمدلله الذي عافانا مما ابتلى فيه.اللهم اشفه والا القط روح مثل هالعينات من الكوره السعوديه. بس الشرهه على مستضيفينه
إبراهيم عسيري
يرجعون لهم كمارا ويعطوهم خمسه مليون وعفا الله عما سلف ونكون حبايب

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