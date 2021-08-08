أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.41107، العملة مقابل الريال الواحد 0.22670
- الدولار: 3.75002، العملة مقابل الريال الواحد 0.26667
- درهم إماراتي: 1.02091، مقابل الريال الواحد 0.97952
- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.66640
- دينار أردني: 5.28923، مقابل الريال الواحد 0.18907
- دينار كويتي: 12.49696 مقابل الريال الواحد 0.08021
- دينار بحريني: 9.94874، مقابل الريال الواحد 0.10052
- الريال القطري: 1.02994، مقابل الريال الواحد 0.97093
-الدرهم المغربي: 0.41790مقابل الريال الواحد 2.39538
- الجنيه المصري: 0.23885، مقابل الريال الواحد 4.18674