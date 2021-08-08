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الحكم التركي يغلق حساباته بعد انتقاده لحرمانه طارق حامدي من الذهبية

منذ 44 دقيقة
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الحكم التركي يغلق حساباته بعد انتقاده لحرمانه طارق حامدي من الذهبية

طلال الغامدي (صدى):
أغلق الحكم التركي أوغور كوباس، الذي أدار المباراة النهائية لمنافسات الكاراتيه رجال وزن 75 كجم، في منافسات أولمبياد طوكيو، حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد موجة الانتقادات التي طالته، لحسمه المباراة لصالح لإيراني سجاد كنج زادة.

وواجه الحكم التركي اتهامات بأنه حرم لاعب المنتخب السعودي طارق حامدي، من التتويج بالميدالية بالذهبية، فيما رصد نشطاء تسجيل اللاعب الإيراني إعجابا بصورة الحكم كوباس قبل 20 يوم، في دليل على وجود تلاعب بالقرار الذي أصدره.

وتصدر وسم "الحكم التركي" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، وسط تأكيد على أن قرار الحكم ظالم لحامدي.

وفي هذا السياق علق المحلل السياسي خالد الزعتر على الواقعة بقوله: "الميدالية الذهبية التي سُرقت من طارق الحامدي وذهبت زوراً وبهتاناً لصالح الإيراني بتواطؤ من الحكم التركي، لن تعالج أزمات إيران السياسية والاقتصادية، ولن تنجح فى تلميع صورة النظام الإيراني أمام الشعب الإيراني الغاضب".

وكان طارق حامدي، أعرب في وقت سابق عن افتخاره بالحصول على الميدالية الفضية في منافسات الكاراتيه، قائلا: "أنا راضٍ عن الأداء في المنافسة، لكن لست راضياً عن ما حدث في النهائي، وهذا قرار الحكم ولا أستطيع القول أكثر".

وطرد الحكم التركي، حامدي بسبب "اللعب العنيف"، وكانت النتيجة تشير إلى تقدمه على اللاعب الإيراني بنتيجة (4-1)، لتذهب الميدالية الذهبية لخصمه.

وحمل مدرب المنتخب السعودي للكاراتيه علي مسفر الزهراني الحكم التركي مسؤولية إضاعة الميدالية الذهبية للبطل حامدي، والذي كان مسيطراً على مجريات النهائي الأولمبي.

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الحكم
طارق حامدي
طوكيو 2020
المديالية الذهبية

التعليقات

بندر أبو ريناد
بندر أبو ريناد عدد التعليقات : 12
منذ دقيقتين
هل يعقل إن لجنة الحكام واللجنة المنظمة قبلت بقرارات حكم خاطئة؟
وأين دور المسؤولين المرافقين مع البعثة الأولمبية من هذا الظلم بحسب رأي صحيفتكم
أنتم تتهمون المسؤولين المرافقين بالضعف والتقصير

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أحدث التعليقات

بندر أبو ريناد
هل يعقل إن لجنة الحكام واللجنة المنظمة قبلت بقرارات حكم خاطئة؟ وأين دور المسؤولين المرافقين مع البعثة الأولمبية من هذا الظلم بحسب رأي صحيفتكم...
أبو ولدي
التم المتعوس على خايب الرجا
ابو وليد
هذي كاتبين عنها خبر انها مضيعه الكلب حقها من زمان
ابوسيف
الحمدلله الذي عافانا مما ابتلى فيه.اللهم اشفه والا القط روح مثل هالعينات من الكوره السعوديه. بس الشرهه على مستضيفينه
إبراهيم عسيري
يرجعون لهم كمارا ويعطوهم خمسه مليون وعفا الله عما سلف ونكون حبايب

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