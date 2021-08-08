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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

منذ 28 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، )، كما يشمل نشاط الرياح السطحية الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال ووسط المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والاوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج على الجزئيين الجنوبي والاوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الموج .

الرياض
المملكة
الطقس
الارصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131883
منذ 3 دقائق
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

إبراهيم عسيري
يرجعون لهم كمارا ويعطوهم خمسه مليون وعفا الله عما سلف ونكون حبايب
إبراهيم عسيري
يرجعون لهم كمارا ويعطوهم خمسه مليون وعفا الله عما سلف ونكون حبايب
ابو محمد 😎 ✍️
اسكت يا معفن ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياخبال العربان ياناااس .. .. عندنا وعندكم خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..

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