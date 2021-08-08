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عبدالعزيز المريسل : أناشد الإعلام الهلالي بإنصاف فهد بن نافل

منذ 14 ساعة
979
1

التعليقات

زائر النهار
زائر النهار عدد التعليقات : 6
منذ 46 دقيقة
عبدالعزيز المريسيل كاذب وملقوف ويتدخل في أمور لا تعنيه !! بالفعل بجح وجحش في نفس الوقت !!

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