تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
عبدالعزيز المريسل : أناشد الإعلام الهلالي بإنصاف فهد بن نافل
منذ 14 ساعة
979
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
زائر النهار
عدد التعليقات : 6
منذ 46 دقيقة
عبدالعزيز المريسيل كاذب وملقوف ويتدخل في أمور لا تعنيه !! بالفعل بجح وجحش في نفس الوقت !!
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
ما القظية ؟؟
د محمد ماجد بخش
تعالالي يا فلوسات
د محمد ماجد بخش
فقيد السياسة الموهوب له الحياة
قرم
ونعم تستااااااهل.
قرم
ههههههههههههههههههههههههههه. اهبل .. ويستاهل .. قاعد يسرع ويتجاوز السيارات من يمين ومن يسار مثل القرد. مته نتخلص من هالاشكال القذره؟
أخر الأخبار
"السديس": عدد الشباب يتجاوز 95% من الموظفين في كافة التخصصات
منذ 9 دقائق
1372
مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة
منذ 15 دقيقة
1375
الموت يفجع الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله
منذ 19 دقيقة
768
مواطن يستغل جائحة كورونا في تطوير موهبته ويفتتح محلًا لصناعة المسابيح بالأحساء
منذ 25 دقيقة
1468
"الزكاة والضريبة والجمارك" تُطلق الدليل المفصل للفوترة الإلكترونية (فاتورة)
منذ 30 دقيقة
1505
أسباب تأخر تجديد عقد سعود عبدالحميد مع الاتحاد
منذ 35 دقيقة
1658
سيول وفيضانات السودان تسبب أضرارًا لآلاف المنازل
منذ 45 دقيقة
1659
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في القصيم
منذ ساعة
1371
بالفيديو.. ميسي يودع برشلونة بالدموع: "سأعود يوما ما"
منذ ساعة
2235
"الغذاء والدواء" تُمكّن المستهلكين من التعرف على المنتجات المحظورة والمحذّر عنها في محال العطارة
منذ ساعة
1598