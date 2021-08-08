تفجير مدرسة ابتدائية على يد الحوثيين جنوب الحديدة

فهمي محمد (صدى):
في انتهاك جديد فجرت ميليشيات الحوثي الإرهابية، مدرسة ابتدائية في مديرية حيس جنوب الحديدة غرب اليمن.
وأدان مكتب التربية والتعليم في مديرية حيس، أمس السبت، قيام الحوثيين بتفجير مدرسة أساسية في إحدى قرى المديرية، باستخدام الديناميت.
وأوضح المكتب أن الحوثيين فخخوا كل المدارس في أطراف المديرية والواقعة على مقربة من خطوط النار، جعلوها أنقاضا.
يذكر أن المليشيا الإرهابية تسببت في حرمان طلاب مديرية حيس من تلقي التعليم بعد استيلائهم على المدارس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، وتفخيخ بعضها، ونسف أخرى.