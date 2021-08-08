إعلان عن دورة لتعليم الرقص الشرقي في الكويت يثير الجدل

خالد الظفيري (صدى):
أثار إعلان عن إقامة دورة لتعليم الرقص الشرقي بأحد نوادي منطقة الجهراء في الكويت، جدلا واسعا في الساعات الماضية.
وذكر الإعلان أن سعر التسجيل في الدورة هو 78 دينار، مخاطباً من لديها الرغبة بتعلم الرقص الشرقي بسرعة التسجيل.
ومن جانبه تفاعل عدد من النواب الكوتيين مع الإعلان، مستنكرين الأمر الذي يخالف قيم المجتمع الكويتي.
وأوضح النائب فايز غنام، أنه تواصل مع وزير التجارة الدكتور عبد الله السلمان، لإبلاغه عن إقامة هذه الدورة، لافتا إلى أن الوزير أبلغه بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب الإعلان ومنع إقامة هذه العروض.