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إعلان عن دورة لتعليم الرقص الشرقي في الكويت يثير الجدل

منذ 24 دقيقة
213
إعلان عن دورة لتعليم الرقص الشرقي في الكويت يثير الجدل

خالد الظفيري (صدى):
أثار إعلان عن إقامة دورة لتعليم الرقص الشرقي بأحد نوادي منطقة الجهراء في الكويت، جدلا واسعا في الساعات الماضية.

وذكر الإعلان أن سعر التسجيل في الدورة هو 78 دينار، مخاطباً من لديها الرغبة بتعلم الرقص الشرقي بسرعة التسجيل.

ومن جانبه تفاعل عدد من النواب الكوتيين مع الإعلان، مستنكرين الأمر الذي يخالف قيم المجتمع الكويتي.

وأوضح النائب فايز غنام، أنه تواصل مع وزير التجارة الدكتور عبد الله السلمان، لإبلاغه عن إقامة هذه الدورة، لافتا إلى أن الوزير أبلغه بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب الإعلان ومنع إقامة هذه العروض.

التعليقات

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أحدث التعليقات

جاسم
قلت الحمد لله يا دكتور لان لو كل من جاء ونجر ما بقى في الوادي شجر .صدقت فيما قلت والتقليد الاعمى يضر اكيد هذولا...
Warman
يعني ماكان يغض الطرف لما تمر سياره بها نساء... 😁👍
ربيعان الربيعان
مساكين يا اهل حايل لا مصفاة لكم ولا تعويض عن فارق السعر حتى بعد تعطل مصفاة القصيم جميع الاخبار تتحدث عن تامين المحروقات لمحطات...
د محمد ماجد بخش
سنع والله ما شاء الله عليك - أنت معلم ونحن منك نتعلم
د محمد ماجد بخش
سن الله عدوينك. آمرني .. أرحل ولا أعد .. بس قول تم

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