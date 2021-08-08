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فيديو.. اصطفاف السيارات أمام محطات القصيم بعد تصلح العطل

منذ ساعة
1368
فيديو.. اصطفاف السيارات أمام محطات القصيم بعد تصلح العطل

القصيم (صدى):
شهدت محطات الوقود في القصيم، في ساعة متأخرة من مساء السبت، اصطفاف السيارات للتعبئة، وذلك عقب العطل المفاجيء الذي شهدته المنطقة في محطة المنتجات البترولية.

وأفاد مراسل قناة الإخبارية في بريدة، يوسف الحميد، بأنه تم تعويض النقص في المحطات، وبدأ ازدحام السيارات أمام محطات الوقود، وسط تنظيم من قبل مرور المنطقة بكافة المحطات.

وكانت شركة أرامكو السعودية، أعلنت أنها عملت على إصلاح عطلٍ فنيٍ يسير حدث في محطة المنتجات البترولية في منطقة القصيم، مقدمة اعتذارها عن هذا العطل الخارج عن الإرادة، مشيرة إلى أنه ليس هناك نقصٌ في إمدادات المواد البترولية وأنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تلبية الطلب على المنتجات البترولية في المنطقة.

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التعليقات

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أحدث التعليقات

جاسم
قلت الحمد لله يا دكتور لان لو كل من جاء ونجر ما بقى في الوادي شجر .صدقت فيما قلت والتقليد الاعمى يضر اكيد هذولا...
Warman
يعني ماكان يغض الطرف لما تمر سياره بها نساء... 😁👍
ربيعان الربيعان
مساكين يا اهل حايل لا مصفاة لكم ولا تعويض عن فارق السعر حتى بعد تعطل مصفاة القصيم جميع الاخبار تتحدث عن تامين المحروقات لمحطات...
د محمد ماجد بخش
سنع والله ما شاء الله عليك - أنت معلم ونحن منك نتعلم
د محمد ماجد بخش
سن الله عدوينك. آمرني .. أرحل ولا أعد .. بس قول تم

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