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بالفيديو.. خليفة الدوسري هلاليًا لـ 5 سنوات

منذ ساعة
1645
بالفيديو.. خليفة الدوسري هلاليًا لـ 5 سنوات

نواف السالم (صدى):
أعلن نادي الهلال مساء السبت، عن توقيعه مع اللاعب خليفة الدوسري قادماً من نادي القادسية بعقد يمتد لخمس سنوات.

وظهر الدوسري في مقطع نشره الحساب الرسمي لنادي الهلال، مرتديا قميص النادي، معلقا بقوله: "أنا هلالي من اليوم وإلى 2026، يحيا الهلال".

وكانت إدارة الهلال دخلت في مفاوضات جادة مع القادسية لضم المدافع خليفة الدوسري هذا الصيف، في إطار تدعيم دفاع الفريق الأزرق استعداداً للموسم المقبل.

وقد جمدت إدارة القادسية المفاوضات مع عدة أندية طلبت اللاعب بسبب تواجده حينها مع المنتخب الأولمبي في منافسات أولمبياد طوكيو، إلا أن عرض الهلال استمر بكونه الأقوى.

الهلال
نادي الهلال
خليفة الدوسري

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
العقار صار شنار
د محمد ماجد بخش
تدربت واجد
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
د محمد ماجد بخش
والله أسلوبه أسهل .. وهو معه حق أيضا .. هذا تبسيط رياضي ترى واضح من صوتج إنك سكاي لوب بانيوم.. سيكو بيكو
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. التهور ماهو زين ..

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