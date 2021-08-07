بالفيديو.. خليفة الدوسري هلاليًا لـ 5 سنوات

نواف السالم (صدى):
أعلن نادي الهلال مساء السبت، عن توقيعه مع اللاعب خليفة الدوسري قادماً من نادي القادسية بعقد يمتد لخمس سنوات.
وظهر الدوسري في مقطع نشره الحساب الرسمي لنادي الهلال، مرتديا قميص النادي، معلقا بقوله: "أنا هلالي من اليوم وإلى 2026، يحيا الهلال".
وكانت إدارة الهلال دخلت في مفاوضات جادة مع القادسية لضم المدافع خليفة الدوسري هذا الصيف، في إطار تدعيم دفاع الفريق الأزرق استعداداً للموسم المقبل.
وقد جمدت إدارة القادسية المفاوضات مع عدة أندية طلبت اللاعب بسبب تواجده حينها مع المنتخب الأولمبي في منافسات أولمبياد طوكيو، إلا أن عرض الهلال استمر بكونه الأقوى.