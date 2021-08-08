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صاحبة الحلال ما ينخاف عليها
منذ 11 ساعة
2013
3
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 15717
منذ 3 ساعات
هذه الفرس يا أبو محمد.. كيف عرفت سمتها .. خبرني
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 131878
منذ ساعتين
عرفت سمتها من سمت صاحبتهاا .. باين على صاحبتها الركاده والخبره والمعرفة التامه ..
.. فيه مثل يادكتور ( عندنا نحن القرويون ) ، يقول // حلال مايشادي لاهله حرام ..
.. وكلمة يشادي اي يماثل ويتطبع بطبعهم ..
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 15717
منذ ساعة
سنع والله ما شاء الله عليك - أنت معلم ونحن منك نتعلم
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ابو عمار
طيب
ابو عمار
الله يرحمها ويغفر لها
ابو عمار
اوكي
ام محمد
ما اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل الي ما عنده دخل من الاساس ويش بيسوي هو يالله يجيب الاساسيات من وين يدفع الرسوم
ابو عمار
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