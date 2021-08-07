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القبض على مواطن قتل زوجته ودهسها بسيارته بعد أسبوع من زفافهما بمكة

منذ 20 ساعة
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القبض على مواطن قتل زوجته ودهسها بسيارته بعد أسبوع من زفافهما بمكة

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت ‏شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، عن القبض على الشخص الذي قام بقتل زوجته بعدما تعدى عليها بالضرب والدهس.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا بتاريخ 25/12/1442 هـ عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة؛ حيث اتضح وفاتها وهروب الجاني من الموقع.

وكشف متحدث شرطة مكة المكرمة، أنه تم تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر؛ حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية أنه زوجها، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.

وكانت صحيفة "صدى" قد تناولت واقعة مقتل عروس على يد زوجها ‏بعد أسبوع واحد فقط من زواجهما بعدما تعدى عليها بالضرب وهشم رأسها بالحجارة ودهسها بسيارته؛ ليتركها جثة هامدة على طريق عام بالطائف.

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مصرع عروس على يد زوجها بعد أسبوع من زواجها في الباحة

الباحة
مكة المكرمة
الطائف
شرطة مكة
قاتل زوجته

التعليقات

حبظلم الاثول
حبظلم الاثول عدد التعليقات : 38
منذ 19 ساعة
الى ساحة القصاص فورا انسفو رأسه ورمي رأسه إلى الكلاب الضاله
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15717
منذ 18 ساعة
إكيد تأثر بمسلسل mbc
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82072
منذ 18 ساعة
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82072
منذ 18 ساعة
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82072
منذ 18 ساعة
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82072
منذ 18 ساعة
الله المستعان
حبظلم الاثول
حبظلم الاثول عدد التعليقات : 38
منذ 17 ساعة
صحيح يابخش قصدك تأثر مسلسل رشاش
لكن غريبه زوجها القاتل ماعنده رشاش
يابخش دبر القاتل رشاش ويرجع مره ثانيه لزوجته
ابوصابر
ابوصابر عدد التعليقات : 197
منذ 17 ساعة
هذا انسان لا يعرف معنى الزواج ولا يحترم اهلها الذي سلموها له على أمل ان تعيش معه حياة سعيدة ، الله يغفر لها ويرحما ويسكنها فسيح جناته لا حول ولا قوة الا بالله ، ان لله وانا اليه راجعون .
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131897
منذ 16 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1693
منذ 9 ساعات
إنا لله وإنا إليه راجعون.. هذه الحادثة غريبة ودخيلة على المجتمع
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52300
منذ 6 ساعات
يا خوفي بكره يقولون انه مريض نفسي . هذا المجرم يجب ضرب عنقه بحد السيف حتى لو كان مريض نفسي او فاقد العقل ويجب محاسبة عائلته زمن زكاه عند اهل الفتاه حسبي الله عليهم
إبن سمومة
إبن سمومة عدد التعليقات : 13840
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .
نسأل الله العفو والعافية.
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9751
منذ 55 دقيقة
لا حول ولا قوةإلا بالله ***

أيش اللي صاير في الناس **!!!

أذا متبيها طلقها ورجعها بيت أهلها ***

تقتلها ليه ترى ماهو من حقك حتى لو كانت فاجرة والعياذ بالله ***

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أحدث التعليقات

ابو الحسن المري
اي ولي امر بزوج ابنته لازم يسأل عن اخلاق المتقدم للزواج وايضا يسوي فحص للمخدرات هي سبب في دمار البيوت وممكن يوصل للقتل
ابو الحسن المري
نصيحتي لاولياء الامور اللي يزوج بنته لازم يبحث عن اخلاق الزوج ويفحص المخدرات وضع اكثر من خط على فخص المخدرات لانه المخدرات سبب في...
محمد القحطاني
الموضوع عند السلطات الأمنية قفلو الموضوع لأسباب عائلية وشخصية فهم أقارب الشي المهم نحسن القول أو نصمت احترام للجميع
قمر وراكب همر
المفروض أكثر من ريال التوزيع مع أنه قليله هل يعقل كل هذه الارباح والتوزيع أقل من نصف ريال
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه زمان يا زماااااااااااان ..

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