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الصبحان: "اعتزل أي خبر يخص الهلال"

منذ ساعة
1714
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الصبحان: "اعتزل أي خبر يخص الهلال"

طلال الغامدي (صدى):
قرر الإعلامي حسن الصبحان الشهير بـ "ملك التوقعات"، التوقف عن التعليق على أي خبر يخص نادي الهلال، بسبب بعض المتعصبين.

وقال الصبحان: "أعلن من الآن اعتزالي أي خبر أو تعاقد يخص الهلال، وربي شي يرفع الضغط"، مضيفا: "يا أخوان المتعصبين رجاء خاص لا تبثروني في تعصبكم".

وتابع: "أنا لست طبل لأحد ولا استلم أي مبالغ من أي إدارة، ولا تهمني مصلحة أي نادي".

وعقب مرور دقائق قام الصبحان بحذف التغريدة، التي جاءت في أعقاب إعلان الهلال التعاقد مع خليفة الدوسري قادماً من نادي القادسية بعقد يمتد لخمس سنوات.

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الهلال
نادي الهلال
الصبحان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15699
منذ 54 دقيقة
حسبك
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15699
منذ 34 دقيقة
مخالف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15699
منذ 3 دقائق
بس خلاص خلاص .. خلاص

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههه والله فرحت من فرحتهم .. .. تهانينا للفائزه واهلها .. موفقين خير ..
د محمد ماجد بخش
والله راحت عليه تذاكر رحلات ما سافرتها قالوا لي فات أكثر من ٦ أشهر.. تقريبا ٢٨ تذكرة الله فوق يا خطوط
د محمد ماجد بخش
هذه الفرس يا أبو محمد.. كيف عرفت سمتها .. خبرني
بلبل البحر
اللهم اغفر لها وارحمها (لا توجد معركة بين المريض والمرض حتى يقال بعد صراع مع المرض) المرض يكفر سيئات المؤمن ويرفع درجته فهو رحمة...
د محمد ماجد بخش
ميسي .. راح تندم .. صدقني .. هات نصف ثروتك أشتري لك بها أسهم في ArAmCo

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