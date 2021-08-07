الصبحان: "اعتزل أي خبر يخص الهلال"

طلال الغامدي (صدى):
قرر الإعلامي حسن الصبحان الشهير بـ "ملك التوقعات"، التوقف عن التعليق على أي خبر يخص نادي الهلال، بسبب بعض المتعصبين.
وقال الصبحان: "أعلن من الآن اعتزالي أي خبر أو تعاقد يخص الهلال، وربي شي يرفع الضغط"، مضيفا: "يا أخوان المتعصبين رجاء خاص لا تبثروني في تعصبكم".
وتابع: "أنا لست طبل لأحد ولا استلم أي مبالغ من أي إدارة، ولا تهمني مصلحة أي نادي".
وعقب مرور دقائق قام الصبحان بحذف التغريدة، التي جاءت في أعقاب إعلان الهلال التعاقد مع خليفة الدوسري قادماً من نادي القادسية بعقد يمتد لخمس سنوات.
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