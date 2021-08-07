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بيريرا يوضح سر موافقته على عرض الهلال ويوجه رسالة للجماهير 

منذ 13 دقيقة
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بيريرا يوضح سر موافقته على عرض الهلال ويوجه رسالة للجماهير 

ماجد محمد (صدى):
تحدث محترف الهلال، البرازيلي ماتيوس بيريرا، عن سر موافقته على الانتقال للفريق، قائلا:" كنت أتابع ردود فعل الجماهير عبر مواقع التواصل قبل التوقيع".

وأوضح ماتيوس بيريرا، أنه شاهد دعما كبيرا في مواقع التواصل من جمهور الهلال، لافتا:" رأيت مقاطع لهم وهم يرسمون لوحات فنية رائعة، لذلك أنا متحمس جدًا لرؤيتهم قريبا".

ووجه بيريرا رسالة لجماهير الهلال:" أنتم باستطاعتكم انتظار لاعب سيقدم أكثر ما لديه وسيجلب السعادة والفرح دائمًا للفريق".

وأشار" كنت أعرف الهلال أيضًا لأن جورج جيسوس، كان قد دربني في سبورتينغ لشبونة البرتغالي"، مبينا:"أسماء كبيرة وكثيرة قد سبق لهم وأن مثلوا الفريق مثل جيوفينكو، غوميز، فييتو، الجميع أتى إلى هنا وشعرت أن لديهـم مشروعا ضخما جدًا وجميلا".

 

 

الهلال
الجماهير
غوميز
فييتو
جيوفينكو
ماتيوس بيريرا

التعليقات

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أحدث التعليقات

Manosur AlBishi
كذابين ومخادعيين و على بالهم اننا صدقناهم بيرجعوا يشحنونها بطريقة ثانية الحكومة ومن والهم كلاب بيد حزب الشيطان والمجوس
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ، ويخلف عليهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههههه .. .. خف على روحك شوي لا تخرفع يا مصرقع .. اترك العلوم الطيبه لهله ..
ابو محمد 😎 ✍️
خيرها بغيرهاا ....
ابو محمد 😎 ✍️
ماله حق يسوق بسرعة 200 متر ....عجيب....!!!!!!؟ .. اكتبوا صح ياما للغنيمه .. 200 كم في الساعه ........

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