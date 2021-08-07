بيريرا يوضح سر موافقته على عرض الهلال ويوجه رسالة للجماهير 

ماجد محمد (صدى):
تحدث محترف الهلال، البرازيلي ماتيوس بيريرا، عن سر موافقته على الانتقال للفريق، قائلا:" كنت أتابع ردود فعل الجماهير عبر مواقع التواصل قبل التوقيع".
وأوضح ماتيوس بيريرا، أنه شاهد دعما كبيرا في مواقع التواصل من جمهور الهلال، لافتا:" رأيت مقاطع لهم وهم يرسمون لوحات فنية رائعة، لذلك أنا متحمس جدًا لرؤيتهم قريبا".
ووجه بيريرا رسالة لجماهير الهلال:" أنتم باستطاعتكم انتظار لاعب سيقدم أكثر ما لديه وسيجلب السعادة والفرح دائمًا للفريق".
وأشار" كنت أعرف الهلال أيضًا لأن جورج جيسوس، كان قد دربني في سبورتينغ لشبونة البرتغالي"، مبينا:"أسماء كبيرة وكثيرة قد سبق لهم وأن مثلوا الفريق مثل جيوفينكو، غوميز، فييتو، الجميع أتى إلى هنا وشعرت أن لديهـم مشروعا ضخما جدًا وجميلا".