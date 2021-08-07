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"البلدية والقروية" تكشف عن أسباب إيقاف المناسبات في قاعات الأفراح

منذ 22 دقيقة
1413
"البلدية والقروية" تكشف عن أسباب إيقاف المناسبات في قاعات الأفراح

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن أسباب إيقاف المناسبات الاجتماعية التي تقام في قاعات وقصور الأفراح.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن الأسباب شملت عدم اكتمال التحصين بالجرعة الثانية، وتخفيف انتشار الجائحة والحد من آثارها وتسجيل المناسبات نسب تفشي عالية للفيروس.

وتضمنت الأسباب أيضا؛ الحد من مخاطر انتشار الفيروس في المجتمع، ووجود المتحورات في المرحلة الحالية للفيروس، ويأتي استمرار تعليق صالات الأفراح حماية لأرواح كبار السن ورواد المناسبات.

وأشارت إلى الصعوبات وتشمل التحكم في لبس الكمامات وإحكام الرقابة على كامل الحضور، وتطبيق التباعد الاجتماعي والجسدي.

ولفتت إلى المخاطر ومنها الحضور اللافت لكبار السن، وارتفاع المخاطر بالفئات العمرية المتقدمة وسرعة تفشي الفيروس في الاجتماعات الواسعة.

 

 

قاعات
قصور الأفراح
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
إيقاف المناسبات الاجتماعية

التعليقات

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أحدث التعليقات

Manosur AlBishi
كذابين ومخادعيين و على بالهم اننا صدقناهم بيرجعوا يشحنونها بطريقة ثانية الحكومة ومن والهم كلاب بيد حزب الشيطان والمجوس
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ، ويخلف عليهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههههه .. .. خف على روحك شوي لا تخرفع يا مصرقع .. اترك العلوم الطيبه لهله ..
ابو محمد 😎 ✍️
خيرها بغيرهاا ....
ابو محمد 😎 ✍️
ماله حق يسوق بسرعة 200 متر ....عجيب....!!!!!!؟ .. اكتبوا صح ياما للغنيمه .. 200 كم في الساعه ........

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