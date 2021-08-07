والدة طارق حامدي: بالنسبة لي "طارق" هو الذهب (فيديو)

طلال الغامدي (صدى):
تحدثت والدة طارق حامدي عن مشاعرها بعد الإنجاز الذي حققه نجلها خلال منافسات الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020.
وقالت "والدة طارق" بشعور يملئه الفخر: "الحمد الله بالنسبة لي وللسعوديين هو خد الذهبية ورفع رأس أهله وبلده".
وأضافت: "لما جت المباراة اجتمعنا أنا وعيالي نتفرج عليه ونحس بفرحة ونسانده وفخورين بيه، وأشكر الملك سلمان وولي العهد ووزير الرياضة .. كلهم ما قصروا".
واختتمت كلامها بعين باكية: "طارق بالنسبة لي هو الذهب وأنا فخورة بيك جدًا جدًا.. يا طارق رفعت رأسنا".
وكان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد أعلن عن تكريم البطل الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية.
وكان البطل طارق حامدي قد خسر نهائي الكاراتيه بقرار تحكيمي رغم تقدمه 4-1 في النقاط على نظيره الإيراني.