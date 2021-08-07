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والدة طارق حامدي: بالنسبة لي "طارق" هو الذهب (فيديو)

منذ ساعة
2479
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والدة طارق حامدي: بالنسبة لي "طارق" هو الذهب (فيديو)

طلال الغامدي (صدى):
تحدثت والدة طارق حامدي عن مشاعرها بعد الإنجاز الذي حققه نجلها خلال منافسات الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020.

وقالت "والدة طارق" بشعور يملئه الفخر: "الحمد الله بالنسبة لي وللسعوديين هو خد الذهبية ورفع رأس أهله وبلده".

وأضافت: "لما جت المباراة اجتمعنا أنا وعيالي نتفرج عليه ونحس بفرحة ونسانده وفخورين بيه، وأشكر الملك سلمان وولي العهد ووزير الرياضة .. كلهم ما قصروا".

واختتمت كلامها بعين باكية: "طارق بالنسبة لي هو الذهب وأنا فخورة بيك جدًا جدًا.. يا طارق رفعت رأسنا".

وكان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد أعلن عن تكريم البطل الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية.

وكان البطل طارق حامدي قد خسر نهائي الكاراتيه بقرار تحكيمي رغم تقدمه 4-1 في النقاط على نظيره الإيراني.

طارق حامدي
الميدالية الذهبية
الكاراتيه
أولمبياد طوكيو 2020
قرار تحكيمي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15670
منذ 33 دقيقة
يا واد يا جن


ألف ألف ألف مبروك عليك ٥ مليون ريال سعودي من فئة الخمسمائة

تراها ١٠ الآف ورقة أم 500 لا أحد يغلطك
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131849
منذ 29 دقيقة
موفقين خير ..
لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 624
منذ 16 دقيقة
والله انك انجبت اسد الله يحفظة ويرزقك برة فية
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131849
منذ 5 دقائق
خيرها بغيرهاا ....

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أحدث التعليقات

Manosur AlBishi
كذابين ومخادعيين و على بالهم اننا صدقناهم بيرجعوا يشحنونها بطريقة ثانية الحكومة ومن والهم كلاب بيد حزب الشيطان والمجوس
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ، ويخلف عليهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههههه .. .. خف على روحك شوي لا تخرفع يا مصرقع .. اترك العلوم الطيبه لهله ..
ابو محمد 😎 ✍️
خيرها بغيرهاا ....
ابو محمد 😎 ✍️
ماله حق يسوق بسرعة 200 متر ....عجيب....!!!!!!؟ .. اكتبوا صح ياما للغنيمه .. 200 كم في الساعه ........

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