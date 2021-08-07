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الهلال و"بيريرا" يتصدّران الصحف العالمية

منذ 13 دقيقة
1116
الهلال و"بيريرا" يتصدّران الصحف العالمية

نواف السالم (صدى):
تداولت الصحف العالمية خبر انتقال المحترف البرازيلي "ماتيوس بيريرا" بشكل واسع بعد إعلان النادي التوقيع مع الأخير لمدة خمس سنوات.

وعنونت صحيفة "مياس فوتبول" البرتغالية خبرها عن التوقيع بعنوان "ماتيوس بيريرا يقدم بطريقة صاخبة"، في حين عنونت صحيفة "أبو" البرتغالية خبرها حول الصفقة في "بيريرا يعزز كتيبة جارديم".

فيما سلطت بقية الصحف الضوء على الصفقة، بعد أن تداولت تفاصيل المفاوضات واهتمام العديد من الأندية الإنجليزية.

وكانت إدارة الهلال قد وقعت رسميًا مع البرازيلي ماتيوس بيريرا؛ لتمثيل الفريق في الموسم المقبل قادمًا من وست بروميتش الانجليزي.

 

الهلال
الصحف العالمية
المفاوضات
ماتيوس بيريرا
الأندية الإنجليزية

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ابو محمد 😎 ✍️
اللهم سلط على حزب اللات الشيطاني البناني الإيراني الخبيث ، سلطة من عندك .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. وحوش تقتات على وحوش كاسره ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. وحوش تقتات على وحوش كاسره ..
ابو محمد 😎 ✍️
يتخلصوا من شياطين الفرس واذنابهم ، وهم يسلموا وينخلصوا من كل شر ..
علي مرزوق المشيخي
رحمة الله عليگ بو متعب 🤲🏼

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