الهلال و"بيريرا" يتصدّران الصحف العالمية

نواف السالم (صدى):
تداولت الصحف العالمية خبر انتقال المحترف البرازيلي "ماتيوس بيريرا" بشكل واسع بعد إعلان النادي التوقيع مع الأخير لمدة خمس سنوات.
وعنونت صحيفة "مياس فوتبول" البرتغالية خبرها عن التوقيع بعنوان "ماتيوس بيريرا يقدم بطريقة صاخبة"، في حين عنونت صحيفة "أبو" البرتغالية خبرها حول الصفقة في "بيريرا يعزز كتيبة جارديم".
فيما سلطت بقية الصحف الضوء على الصفقة، بعد أن تداولت تفاصيل المفاوضات واهتمام العديد من الأندية الإنجليزية.
وكانت إدارة الهلال قد وقعت رسميًا مع البرازيلي ماتيوس بيريرا؛ لتمثيل الفريق في الموسم المقبل قادمًا من وست بروميتش الانجليزي.