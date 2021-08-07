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هدف جميل من الماضي ليوسف الثنيان

منذ 3 ساعات
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ابو محمد 😎 ✍️
اللهم سلط على حزب اللات الشيطاني البناني الإيراني الخبيث ، سلطة من عندك .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. وحوش تقتات على وحوش كاسره ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. وحوش تقتات على وحوش كاسره ..
ابو محمد 😎 ✍️
يتخلصوا من شياطين الفرس واذنابهم ، وهم يسلموا وينخلصوا من كل شر ..
علي مرزوق المشيخي
رحمة الله عليگ بو متعب 🤲🏼

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