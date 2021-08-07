نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

 خبير عقاري ينفي ما يتردد بشأن إلغاء المهن العقارية ويؤكد: شائعة لا أساس لها "فيديو"

منذ 6 دقائق
1117
 خبير عقاري ينفي ما يتردد بشأن إلغاء المهن العقارية ويؤكد: شائعة لا أساس لها "فيديو"

علي القحطاني (صدى):
كشف الخبير في التثمين العقاري، سعد التويم، عن حقيقة الشائعات المنتشرة بشأن إلغاء المهن العقارية.

وقال سعد التويم خلال لقائه مع قناة الإخبارية:" ما يتداول عن إلغاء المهن العقارية مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة".

وأشار إلى أن كثير من المشاريع التي تدعم القطاع العقاري سواء وساطة أو تسويق أو إدارة أملاك أو بيع على الخارطة.

ولفت إلى وجود مجموعة من الناس يتداولون أي معلومة تتعلق بالعقار، وليست أول مرة، مردفا:"سبق أن كان هناك شائعة عن إيقاف الدعم الحكومي وإيقاف التمويل".

وأوضح أن القطاع العقاري قوي ولا يتأثر بمثل هذه الشائعات والدولة تدعمه بقوة، مضيفا:"المشاريع خير شاهد والأنظمة الجديدة كلها تصب في صالح القطاع والعاملين فيه والمواطن".

 

إلغاء
المهن العقارية
التثمين العقاري
سعد التويم
الشائعات المنتشرة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يا للخطوره ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. حكاية القرود حكايه رهيبه مع النسوان .. ايش السر يا ترى ...!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
الخوف قع قلوب البعارين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من حالهم وفال الشيطان فالهم ..
ابو علي
يعني تبغى تحسسنا انها فرع كنتاكي ولا ماكدونالدز لا تكبرو الأمور التافهه وحده عندها برق فيه وش نسوي نرقص ونغني حتى البنقالي عنده بوفيه...

أخر الأخبار

الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة الفنانة دلال عبدالعزيز
الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة الفنانة دلال عبدالعزيز
منذ 5 دقائق 165
 خبير عقاري ينفي ما يتردد بشأن إلغاء المهن العقارية ويؤكد: شائعة لا أساس لها "فيديو"
 خبير عقاري ينفي ما يتردد بشأن إلغاء المهن العقارية ويؤكد: شائعة لا أساس لها "فيديو"
منذ 6 دقائق 1117
"أرامكو": سيتم دعم القصيم بالمنتجات البترولية من محطتي شمال الرياض والمدينة المنورة
"أرامكو": سيتم دعم القصيم بالمنتجات البترولية من محطتي شمال الرياض والمدينة المنورة
منذ 33 دقيقة 1512
توكلنا يضيف خاصية جديدة تتعلق بتذاكر المباريات 
توكلنا يضيف خاصية جديدة تتعلق بتذاكر المباريات 
منذ 37 دقيقة 1258
ميسي يودع جماهير برشلونة في مؤتمر داخل الكامب نو غدا
ميسي يودع جماهير برشلونة في مؤتمر داخل الكامب نو غدا
منذ 41 دقيقة 1255
انفصال رأس طفل عن جسده في منزلق داخل ملاهي مائية
انفصال رأس طفل عن جسده في منزلق داخل ملاهي مائية
منذ 50 دقيقة 800
مدرب الأخضر للكاراتيه يصف خسارة طارق حامدي بالقرار الظالم 
مدرب الأخضر للكاراتيه يصف خسارة طارق حامدي بالقرار الظالم 
منذ 56 دقيقة 1401
صورة نادرة للملك سعود مع أمير الكويت الشيخ أحمد الصباح عام 1942
صورة نادرة للملك سعود مع أمير الكويت الشيخ أحمد الصباح عام 1942
منذ ساعة 1308
شاهد.. وزير السياحة يؤدي رقصة شعبية برفقة فرقة موسيقية في ينبع
شاهد.. وزير السياحة يؤدي رقصة شعبية برفقة فرقة موسيقية في ينبع
منذ ساعة 1548
اللاعب الأولمبي طارق حامدي يهدي إنجازه للقيادة الحكيمة ولوزير الرياضة
اللاعب الأولمبي طارق حامدي يهدي إنجازه للقيادة الحكيمة ولوزير الرياضة
منذ ساعة 1448