 خبير عقاري ينفي ما يتردد بشأن إلغاء المهن العقارية ويؤكد: شائعة لا أساس لها "فيديو"

علي القحطاني (صدى):
كشف الخبير في التثمين العقاري، سعد التويم، عن حقيقة الشائعات المنتشرة بشأن إلغاء المهن العقارية.
وقال سعد التويم خلال لقائه مع قناة الإخبارية:" ما يتداول عن إلغاء المهن العقارية مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة".
وأشار إلى أن كثير من المشاريع التي تدعم القطاع العقاري سواء وساطة أو تسويق أو إدارة أملاك أو بيع على الخارطة.
ولفت إلى وجود مجموعة من الناس يتداولون أي معلومة تتعلق بالعقار، وليست أول مرة، مردفا:"سبق أن كان هناك شائعة عن إيقاف الدعم الحكومي وإيقاف التمويل".
وأوضح أن القطاع العقاري قوي ولا يتأثر بمثل هذه الشائعات والدولة تدعمه بقوة، مضيفا:"المشاريع خير شاهد والأنظمة الجديدة كلها تصب في صالح القطاع والعاملين فيه والمواطن".