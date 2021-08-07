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"أرامكو": سيتم دعم القصيم بالمنتجات البترولية من محطتي شمال الرياض والمدينة المنورة

منذ 33 دقيقة
1496
"أرامكو": سيتم دعم القصيم بالمنتجات البترولية من محطتي شمال الرياض والمدينة المنورة

الرياض (صدى):
كشفت "أرامكو" أنه سيتم دعم القصيم بالمنتجات البترولية من محطتي شمال الرياض والمدينة المنورة إلى حين إنهاء كافة الإجراءات اللازمة التي أدت إلى تعطل محطة القصيم وتسببت في أزمة بنزين القصيم.

وكانت شركة أنه سيتم توقف عملیات تعبئة المنتجات البترولية بشكل مؤقت في محطة توزيع أرامكو السعودية بالقصيم ابتداء من اليوم 06 أغسطس 2021.

ودعت العملاء القيام بكافة الاجراءات اللازمة لإنشاء طلباتهم من المنتجات البترولية من محطتي التوزيع بشمال الرياض والمدينة والتأكد من عدم إرسال شاحناتهم إلى محطة القصيم.

ووجهت العملاء لمعرفة المزيد من التفاصيل من خلال التواصل مع ممثلي خدمة العملاء على الرقم (8003055555).

 

الرياض
القصيم
المدينة المنورة
أرامكو
المنتجات البترولية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يا للخطوره ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. حكاية القرود حكايه رهيبه مع النسوان .. ايش السر يا ترى ...!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
الخوف قع قلوب البعارين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من حالهم وفال الشيطان فالهم ..
ابو علي
يعني تبغى تحسسنا انها فرع كنتاكي ولا ماكدونالدز لا تكبرو الأمور التافهه وحده عندها برق فيه وش نسوي نرقص ونغني حتى البنقالي عنده بوفيه...

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