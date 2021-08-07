انفصال رأس طفل عن جسده في منزلق داخل ملاهي مائية

واشنطن (صدى):
شهدت حديقة "شليتربان" المائية في كانساس سيتي حادث مروع بعد أن قطعت رأس "طفل" يبلغ من العمر 10 سنوات على منزلق مائي.
وذهب الطفل وعائلته ذلك اليوم إلى حديقة الملاهي المائية من أجل تجربة الزلاجة المائية الشهيرة التي تبلغ مدتها 18 ثانية فكانت هذه المرة الأخيرة التي ترى فيها العائلة طفلها.
وعندما كان يركب "الطفل" المنحدر المائي إلى أعلى التل الثاني انفصل القارب الذي كان فيه عن مجرى الفيبرجلاس الخاص به وطار في الهواء.
وارتطمت رأس الطفل بشبكة وطوق معدني شبه دائري كان يدعمها وتم قطع الطوق في رقبته وقطعت رأسه على الفور، كما طار الرأس والجسد من الطوافة وسقطوا على المزلق.
وانزلقت جثة الصبي إلى بركة المياه في مشهد مروع ليصاب المتفرجون بالرعب واضطروا لمنع والدة الصبي من مشاهدة "جثته".