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انفصال رأس طفل عن جسده في منزلق داخل ملاهي مائية

منذ 50 دقيقة
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انفصال رأس طفل عن جسده في منزلق داخل ملاهي مائية

واشنطن (صدى):
شهدت حديقة "شليتربان" المائية في كانساس سيتي حادث مروع بعد أن قطعت رأس "طفل" يبلغ من العمر 10 سنوات على منزلق مائي.

وذهب الطفل وعائلته ذلك اليوم إلى حديقة الملاهي المائية من أجل تجربة الزلاجة المائية الشهيرة التي تبلغ مدتها 18 ثانية فكانت هذه المرة الأخيرة التي ترى فيها العائلة طفلها.

وعندما كان يركب "الطفل" المنحدر المائي إلى أعلى التل الثاني انفصل القارب الذي كان فيه عن مجرى الفيبرجلاس الخاص به وطار في الهواء.

وارتطمت رأس الطفل بشبكة وطوق معدني شبه دائري كان يدعمها وتم قطع الطوق في رقبته وقطعت رأسه على الفور، كما طار الرأس والجسد من الطوافة وسقطوا على المزلق.

وانزلقت جثة الصبي إلى بركة المياه في مشهد مروع ليصاب المتفرجون بالرعب واضطروا لمنع والدة الصبي من مشاهدة "جثته".

 

وفاة
حديقة
ألعاب مائية
قطع الرأس
منزلق مائي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131831
منذ 26 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يا للخطوره ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. حكاية القرود حكايه رهيبه مع النسوان .. ايش السر يا ترى ...!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
الخوف قع قلوب البعارين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من حالهم وفال الشيطان فالهم ..
ابو علي
يعني تبغى تحسسنا انها فرع كنتاكي ولا ماكدونالدز لا تكبرو الأمور التافهه وحده عندها برق فيه وش نسوي نرقص ونغني حتى البنقالي عنده بوفيه...

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