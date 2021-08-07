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شاهد.. وزير السياحة يؤدي رقصة شعبية برفقة فرقة موسيقية في ينبع

منذ ساعة
1545
شاهد.. وزير السياحة يؤدي رقصة شعبية برفقة فرقة موسيقية في ينبع

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو لحظات تأدية وزير السياحة أحمد الخطيب رقصة شعبية برفقة فرقة موسيقية في ينبع أثناء زيارته لها.

وأعرب وزير السياحة عن سعادته بزيارة "ينبع" مؤكدًا أنها أحد أهم المحافظات التي تعد مقصدًا للسياح بسبب موقعها المتميز على ساحل البحر الأحمر.

وقال "الخطيب": "سعدت بزيارة ينبع إحدى محافظات المدينة المنورة، لؤلؤة البحر الأحمر، ومقصد السياح وهواة الغوص لموقعها المتميز على ساحل البحر الأحمر".

وأضاف: "وتستعد الآن لاستقبال السياح من جميع انحاء العالم ليستمتعوا بجمال طبيعتها وحسن ضيافة اهلها ممن امتهنوا صناعة السياحة واتقنوها عبر العصور".

ينبع
فرقة موسيقية
رقصة شعبية
أحمد الخطيب
وزير السياحة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يا للخطوره ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. حكاية القرود حكايه رهيبه مع النسوان .. ايش السر يا ترى ...!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
الخوف قع قلوب البعارين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من حالهم وفال الشيطان فالهم ..
ابو علي
يعني تبغى تحسسنا انها فرع كنتاكي ولا ماكدونالدز لا تكبرو الأمور التافهه وحده عندها برق فيه وش نسوي نرقص ونغني حتى البنقالي عنده بوفيه...

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