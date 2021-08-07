نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

اللاعب الأولمبي طارق حامدي يهدي إنجازه للقيادة الحكيمة ولوزير الرياضة

منذ 13 دقيقة
1164
اللاعب الأولمبي طارق حامدي يهدي إنجازه للقيادة الحكيمة ولوزير الرياضة

نواف السالم (صدى):
أهدى طارق حامدي، لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، الإنجاز الذي حققه في أولمبياد طوكيو 2020 للقيادة الحكيمة ولوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وقال "حامدي" خلال مقطع فيديو له: "كان طموحي الذهبية ولكن الحمد الله على كل حال، وأهدي الإنجاز لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه".

وأضاف: "الحمد الله ظهرت بمستوى مشرف وراضي كتير عن نفسي وكما ذكرت كان طموحي الذهب ولكن الحمد الله على كل حال".

وكان البطل طارق حامدي قد خسر نهائي الكاراتيه بقرار تحكيمي رغم تقدمه 4-1 في النقاط على نظيره الإيراني.

فيما أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن تكريم البطل الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية.

طارق حامدي
الميدالية الذهبية
الكاراتيه
وزير الرياضة
أولمبياد طوكيو 2020

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

اركد شوي
يافاهم اعطاة وزير الرياضة جائزة الفوز بالذهبية
اركد شوي
اسفي على بعض التعليقات التي تملاء صحيفتكم
omar
مصر ام ******
فوق هام ….
فكرته بتركيا … ان بعض الضن اثم
فوق هام ….
فكرته بتركيا … ان بعض الضن اثم

أخر الأخبار

اللاعب الأولمبي طارق حامدي يهدي إنجازه للقيادة الحكيمة ولوزير الرياضة
اللاعب الأولمبي طارق حامدي يهدي إنجازه للقيادة الحكيمة ولوزير الرياضة
منذ 13 دقيقة 1164
"تعليم صبيا" يكشف استعدادت الإدارة لاستقبال العام الدراسي الجديد
"تعليم صبيا" يكشف استعدادت الإدارة لاستقبال العام الدراسي الجديد
منذ 22 دقيقة 1161
امرأة تقيم دعوى طلاق ضد زوجها:" أخاف ألا أقيم حدود الله"
امرأة تقيم دعوى طلاق ضد زوجها:" أخاف ألا أقيم حدود الله"
منذ 35 دقيقة 1519
كشف حقيقة "فيديو" الزواج المختلط في الجنوب
كشف حقيقة "فيديو" الزواج المختلط في الجنوب
منذ 39 دقيقة 1657
الصويلحي : الهلال يتفاوض مع القادسية لجلب لاعب محلي
الصويلحي : الهلال يتفاوض مع القادسية لجلب لاعب محلي
منذ 41 دقيقة 1321
سبب رش الماء على برك الغطس في أولمبياد طوكيو
سبب رش الماء على برك الغطس في أولمبياد طوكيو
منذ 59 دقيقة 1386
خبير السيارات يكشف عن سبب إقبال الناس على شراء السيارات الصينية مؤخرا "فيديو "
خبير السيارات يكشف عن سبب إقبال الناس على شراء السيارات الصينية مؤخرا "فيديو "
منذ 59 دقيقة 1599
"المالكي": اللاعب الإيراني تعمد عدم النهوض في مباراته أمام طارق حامدي
"المالكي": اللاعب الإيراني تعمد عدم النهوض في مباراته أمام طارق حامدي
منذ ساعة 1791
حالة الطقس المتوقعة غدا على المملكة 
حالة الطقس المتوقعة غدا على المملكة 
منذ ساعة 1323
رجل يسدد 26 طعنة لـ آخر انتقامًا لشرفه
رجل يسدد 26 طعنة لـ آخر انتقامًا لشرفه
منذ ساعة 972