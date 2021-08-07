اللاعب الأولمبي طارق حامدي يهدي إنجازه للقيادة الحكيمة ولوزير الرياضة

نواف السالم (صدى):
أهدى طارق حامدي، لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، الإنجاز الذي حققه في أولمبياد طوكيو 2020 للقيادة الحكيمة ولوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وقال "حامدي" خلال مقطع فيديو له: "كان طموحي الذهبية ولكن الحمد الله على كل حال، وأهدي الإنجاز لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه".
وأضاف: "الحمد الله ظهرت بمستوى مشرف وراضي كتير عن نفسي وكما ذكرت كان طموحي الذهب ولكن الحمد الله على كل حال".
وكان البطل طارق حامدي قد خسر نهائي الكاراتيه بقرار تحكيمي رغم تقدمه 4-1 في النقاط على نظيره الإيراني.
فيما أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن تكريم البطل الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية.