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"تعليم صبيا" يكشف استعدادت الإدارة لاستقبال العام الدراسي الجديد

منذ 22 دقيقة
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"تعليم صبيا" يكشف استعدادت الإدارة لاستقبال العام الدراسي الجديد

الرياض (صدى):
تحدث الدكتور حسن بن محسن خرمي، مدير إدارة التعليم بمحافظة صبيا، عن الاستعدادات التي اتخذتها الإدارة من أجل بدء العام الدراسي الجديد في ظل استمرار جائحة كورونا.

وقال "الدكتور حسن": "بدأنا للاستعداد للعام الدراسي الجديد تصاعديًا بدءً من شهر 7 بعد استكمال الإجراءات اللازمة وتجيهز المختبرات ووضع الخطة لاستقبال الكتب ونقلها ولدينا 60 مهمة رئيسية ووضعنا لها مؤشرات لقياس أداء الاقسام للاستعداد للعام الدراسي الجديد"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف: "قمنا بعملية التوسع وتجهيز المباني لمرحلة الطفولة المبكرة ولدينا إقبال في عمليات التسجيل في رياض الأطفال والصفوف الأولية وبذلك اجمال الطلاب سيكون 16 ألف طالب وطالبة مستفيدين من خدمة الطفولة المبكرة".

واستكمل: "إدارة تعليم صبيا مثلها مثل بقية الإدارات وبدأنا في توعية المجتمع التعليمي بأهمية أخذ اللقاح وكذلك الطلاب وقمنا خلال الفترة الماضية بعدة مبادارات بالشراكة مع المؤسسة الصحية وستكون البداية جادة ومتميزة".

الطلاب
المعلمين
العام الدراسي الجديد
إدارة تعليم صبيا
جائحة كورونا

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اركد شوي
يافاهم اعطاة وزير الرياضة جائزة الفوز بالذهبية
اركد شوي
اسفي على بعض التعليقات التي تملاء صحيفتكم
omar
مصر ام ******
فوق هام ….
فكرته بتركيا … ان بعض الضن اثم
فوق هام ….
فكرته بتركيا … ان بعض الضن اثم

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