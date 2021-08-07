الصويلحي : الهلال يتفاوض مع القادسية لجلب لاعب محلي

طلال الغامدي (صدى):
أكد الصحفي حمد الصويلحي، أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل تعمل عمل مؤسساتي رائع، مشيرًا إلى أن الهلال كان أحد الأندية السباقة في الحصول على شهادة الكفاءة المالية.
وقال "الصويلحي": "شاهدنا تعاقدات بمبالغ كبيرة وتدعيم صفوف فريق مثل ماتيوس بيريرا كما لا يوجد عليه ديون أو إلتزامات مالية كبيرة على النادي أما موضوع الجمهور فيتبدل آرائهم"، وفقًا لما جاء بقناة "أم بي سي".
وعن ملف التعاقدت مع الأجانب، أضاف: "الهلال أقفل الملف بعد ماتيوس بيريرا ويتبقى 20 يوم على نهاية الفترات الانتقالية وبالنسبة للاعبين المحليين فأعتقد إن الهلال في طريقه لصفقة أو صفقتين خلال فترة الانتقالات".
وتابع:" بالنسبة لأسماء اللاعبين المحليين المطروحة ما يخفى على البعض أن فيه مفاوضات بين الهلال والقادسية على المدافع خليفة الدوسري".