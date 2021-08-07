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الصويلحي : الهلال يتفاوض مع القادسية لجلب لاعب محلي

منذ 41 دقيقة
1321
الصويلحي : الهلال يتفاوض مع القادسية لجلب لاعب محلي

طلال الغامدي (صدى):
أكد الصحفي حمد الصويلحي، أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل تعمل عمل مؤسساتي رائع، مشيرًا إلى أن الهلال كان أحد الأندية السباقة في الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وقال "الصويلحي": "شاهدنا تعاقدات بمبالغ كبيرة وتدعيم صفوف فريق مثل ماتيوس بيريرا كما لا يوجد عليه ديون أو إلتزامات مالية كبيرة على النادي أما موضوع الجمهور فيتبدل آرائهم"، وفقًا لما جاء بقناة "أم بي سي".

وعن ملف التعاقدت مع الأجانب، أضاف: "الهلال أقفل الملف بعد ماتيوس بيريرا ويتبقى 20 يوم على نهاية الفترات الانتقالية وبالنسبة للاعبين المحليين فأعتقد إن الهلال في طريقه لصفقة أو صفقتين خلال فترة الانتقالات".

وتابع:" بالنسبة لأسماء اللاعبين المحليين المطروحة ما يخفى على البعض أن فيه مفاوضات بين الهلال والقادسية على المدافع خليفة الدوسري".

 

الهلال
الديون
الكفاءة المالية
فهد بن نافل
ماتيوس بيريرا

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اركد شوي
يافاهم اعطاة وزير الرياضة جائزة الفوز بالذهبية
اركد شوي
اسفي على بعض التعليقات التي تملاء صحيفتكم
omar
مصر ام ******
فوق هام ….
فكرته بتركيا … ان بعض الضن اثم
فوق هام ….
فكرته بتركيا … ان بعض الضن اثم

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